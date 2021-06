Nuestra Belleza Latina 2007 : Qui était la personne controversée ?

Univision Alejandra Espinoza a remporté la première saison de Nuestra Belleza Latina

Martha Maria López, de nationalité cubaine, était la candidate de la première saison de Nuestra Belleza Latina 2007 la plus controversée de la compétition. Elle est d’origine cubaine et était à la huitième place lors de la première saison.López était connue sous le nom de « la chiquita picosa » pour être la plus petite en taille et pour ses commentaires sans filtre envers ses compagnons.

Pendant le temps que Maria était en compétition à Nuestra Belleza Latina, elle a réussi à captiver le public hispanique aux États-Unis avec son étincelle, sa confiance sur scène, sa performance dans les défis et son désir de s’améliorer avec un objectif de faire la différence. . . . Elle s’est démarquée en disant que sa taille n’était pas un obstacle à la réalisation de son rêve d’être couronnée la prochaine reine de beauté. Mais les conflits hebdomadaires avec ses compagnes reflétaient en elle un caractère fort et sans filtre elle disait ce qu’elle ressentait. Lopez a été critiquée par tous ses collègues lorsqu’elle a exprimé dans l’un des conflits hebdomadaires qu'”ils sont tous des hypocrites”, une phrase qui l’a rendue encore plus populaire auprès de ses followers lorsqu’elle était en compétition.

Combats, larmes et réconciliation | Se souvenir d’un rêve, chapitre 3 Alejandra Espinoza a rejoint deux rivaux de la NBL. “Nous sommes tous des hypocrites”, une phrase qui peut résumer le conflit dans la première saison de Nuestra Belleza Latina. Marta María López signifiait alors le centre de la controverse dans laquelle Alejandra a été éclaboussée. Onze ans plus tard, et toujours avec une certaine tension, Marta María et Elizabeth… 2018-09-06T21:00:00Z

La “chiquita picosa” cubaine fait également sensation lorsqu’elle a exprimé après son départ de la première saison dans une interview après son départ qu’Univision lui a fait exprimer que “beaucoup sont un œuf sans sel”. Je n’ai pas compris combien sont venus entrer dans le manoir de beauté avec un manque de préparation et sans cette étincelle qu’elle dit avoir.

Après son départ de la première saison, Lopez est revenue à Nuestra Belleza Latina VIP en 2016. Dans une interview à l’émission de divertissement populaire Sal y Pimienta, elle a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait subi une chirurgie plastique au nez. Maria a exprimé dans cette interview que l’opération était nécessaire pour des raisons esthétiques et de santé car elle causait des problèmes lors du chant et elle devait corriger un problème de nez. Jomari Goyso, animateur de l’émission en collaboration avec Lourdes Stephen, a déclaré qu’il ne croyait pas à son explication de l’opération car “ils disent tous la même chose”.

Marta María López a opéré son nez pour la santé mais Jomari ne la croit pas La candidate de Nuestra Belleza Latina VIP a assuré qu’elle avait subi une chirurgie esthétique car elle ne pouvait pas chanter en raison de problèmes respiratoires. Pour voir plus de vidéos Sal y Pimienta, abonnez-vous ici : bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/salypimientaHD Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/salypimientaHD Pour en voir plus, visitez : salypimientatav.com2016-03-07T02 : 34 : 05Z

Dans une autre interview des années après son départ de l’émission de téléréalité, la controversée cubaine a révélé que sa plus grande réussite a été de se connaître et de comprendre qu’elle n’est pas une pièce d’or appréciée de tout le monde. Maria réside dans la ville de Miami, en Floride, et a étudié la communication à l’Université de Floride International. Actuellement, López travaille à la station 95.5 Máxima en Floride en tant que personnalité de la radio.