Nuestra Belleza Latina 2008 : Qui a été la polémique de la saison ?

.

Dans tous les concours de beauté, il y a toujours une candidate que ses rivales classent comme controversée. Dans la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina 2008, la plus controversée et connue pour son caractère fort était la dominicaine Zoila Ceballos. Ceballos a été l’une des 12 finalistes de Nuestra Belleza Latina en 2008 et des années plus tard, en 2016, elle a été sélectionnée comme l’une des participantes de Nuestra Belleza Latina VIP.

Lors de sa participation en 2008, elle a découvert son talent d’actrice, depuis lors, la Dominicaine a frappé à de nombreuses portes. Ceballos se caractérise et avoue être une femme forte, battante et avec du charisme. Son talent d’actrice a été l’un des attributs qui l’ont fait se démarquer dans la compétition comme lorsqu’elle a imité l’artiste urbaine “Pitbull” dans une présentation qui a laissé les juges et tous les téléspectateurs impressionnés par son talent à son retour à Nuestra Belleza Latina VIP.

Jouer

Osmel a vaincu le défi de Zoila debout! Surprendre Osmel est presque un miracle, mais Zoila Ceballos a réussi à le faire féliciter debout pour sa présentation spectaculaire imitant Pitbull. ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Regardez les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina tous les dimanches 20h/7C sur Univision … 2016-04-18T03: 22: 04Z

Jouer

Zoila est revenue à NBL VIP pour démasquer Nathalia Zoila Ceballos est revenue à Nuestra Belleza Latina VIP et se défoule avec les filles. Nathalia était à nouveau entre deux dit par sa gifle à Joséphine. ABONNEZ-VOUS À NOTRE BEAUTÉ LATINE bit.ly/NBLSubscribe Voir les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL (CHANGER LE LIEN SELON LE GALA) Suivez-nous Facebook : facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter : twitter.com/nuestrabelleza Visitez le site … 2016-04-25T02 : 37 : 40Z

Patty “le chaperon” était la cause que Zoila était dans la zone de danger depuis le début en montrant des vidéos qui démontraient l’attitude de diva que le concurrent avait. La femme dominicaine a été expulsée du manoir après avoir été filmée en train de cacher un cupcake et d’avoir été impolie avec ses maquilleurs.

Dans une interview avec Jomari Goyso du programme Univision Sal y Pimienta, Ceballos a exprimé tout ce qu’il ressentait pour Nathalia Casco. Zoila a exprimé que le public ne sait pas tout ce qui se passe derrière la caméra et a assuré que Nathalia utilise stratégiquement les situations à son avantage. Sans mâcher ses mots, Zoila a exprimé que Casco est un manipulateur et a profité de l’occasion pour interviewer Goyso pour s’en prendre à Casco. Casco a fini par quitter la compétition même s’il avait un grand soutien des téléspectateurs, expliquant qu’il ne comprenait pas pourquoi Zoila avait une telle haine pour son licenciement.

Jouer

Zoila Ceballos tire tout contre Nathalia Casco Zoila s’est plainte amèrement que Nathalia est celle qui trompe le plus son public, et elle nous a avoué qui est sa préférée pour remporter la couronne. ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/SalyPimientaHD Facebook : facebook.com/salypimientaHD Voir plus de Sal y Pimienta par Univision bit.ly/1Rpb6G7 Ne manquez pas Sal y Pimienta tous les samedis et dimanches 22h/ 9C… 18-04-2016T18 : 20 : 35Z

Zoila Ceballos réside actuellement à New York. La jeune mère et sa femme se consacrent à sa vie professionnelle en tant que propriétaire du studio de design d’intérieur MZC et du restaurant et salon KAMA.