Nuestra Belleza Latina 2021: Comment participer?

. Ce que vous devez savoir pour faire partie des candidats à la nouvelle saison de “Nuestra Belleza Latina” d’Univision.

«Nuestra Belleza Latina» reviendra bientôt dans la programmation Univision avec une nouvelle saison pleine d’émotions et de surprises. La chaîne de télévision a annoncé le casting final pour faire partie de l’édition de cette année de l’important concours.

La Vénézuélienne Migbelis Castellanos couronnera son successeur dans la nouvelle saison de «Nuestra Belleza Latina» qu’elle prévoit de lancer sur les écrans d’Univision dans les mois à venir.

La dernière saison de «Nuestra Belleza Latina» a été diffusée sur Univision en 2018, faisant de Castellanos l’une des reines de beauté ayant le plus long règne de l’histoire de la compétition.

Toute jeune femme de plus de 18 ans qui souhaite participer à la nouvelle saison de «Nuestra Belleza Latina», doit entrer sur le site Univision et remplir le formulaire d’inscription avec toutes les informations personnelles demandées par la production de l’émission.

La date limite d’inscription pour «Nuestra Belleza Latina» 2021 est jusqu’au 16 mai. Si vous avez participé aux castings virtuels Univision en 2020, vous n’avez pas besoin de postuler à nouveau à cette nouvelle série d’auditions.

Connaître les exigences pour faire partie de «Nuestra Belleza Latina» 2021:

Toute femme de plus de 18 ans est éligible pour participer à la nouvelle saison de la compétition. Les jeunes femmes qui postulent pour le casting doivent être citoyennes ou résidentes permanentes des États-Unis d’Amérique ou avoir l’autorisation de travailler légalement sans restriction pour toute personne ou entreprise aux États-Unis d’Amérique.Chaque pré-candidate participera à un entretien virtuel avec les producteurs de l’émission pour déterminer si vous avez les qualités nécessaires pour faire partie de la nouvelle saison de compétition. Les candidats doivent avoir des documents valides pour voyager et être disponibles pour voyager, concourir et séjourner à Miami, en Floride, aux dates déterminées par le producteur et / ou dans d’autres lieux indiqués par le producteur. Les personnes sélectionnées doivent parler couramment l’espagnol et avoir une excellente santé physique et mentale. Les participants des saisons de compétition précédentes ne sont pas éligibles pour faire partie de la nouvelle saison de compétition. Les travailleurs d’Univision et de ses réseaux soeurs ne sont pas éligibles pour participer au concours. Chacune des personnes sélectionnées doit signer une autorisation de vérification des antécédents criminels pour une vérification avant le début de la compétition.

Combien de participants feront partie de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina?

Le site Univision a souligné que jusqu’à cinquante participants auront l’opportunité de concourir dans la nouvelle saison de «Nuestra Belleza Latina» pour démontrer s’ils ont les qualités nécessaires pour être couronné successeur de Migbelis Castellanos.

La production Nuestra Belleza Latina a souligné que «les participants choisis pour participer à une ou plusieurs étapes du programme devront rester et éventuellement cohabiter avec d’autres participants à Miami, en Floride, aux dates déterminées par le producteur».

La date de première de la nouvelle saison de «Nuestra Belleza Latina» n’a pas été annoncée par Univision. Cependant, c’est l’une des productions qui arrivera bientôt sur les écrans de la prestigieuse chaîne de télévision.