« Nuestra Belleza Latina 2021 » : Comment voter ?

Univision Tout ce que vous devez savoir pour voter pour votre candidat préféré en NBL 2021.

Semaine après semaine, les téléspectateurs ont la possibilité de sauvegarder leurs favoris dans la dernière ligne droite de Nuestra Belleza Latina 2021, la célèbre émission de téléréalité d’Univision. Pour voter pour votre finaliste préféré, il vous suffit de suivre les étapes indiquées ci-dessous et de respecter les règles stipulées.

Comme annoncé précédemment, tous les participants de la NBL 2021 risquent d’être éliminés, et le public décidera par son vote quels seront les trois candidats condamnés de chaque gala. Ensuite, les concurrents pourront sauver un de leurs compagnons, et les membres du jury, Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones, en sauveront un autre. Le candidat restant sera éliminé pour avoir le moins de votes en sa faveur.

Une seule des finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 réalisera son rêve de devenir le nouveau visage d’Univision, l’une des chaînes de télévision hispanophones les plus importantes des États-Unis.

Apprenez les étapes à suivre pour voter par téléphone pour l’un des huit finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 :

Clauvid daly

Voter par téléphone pour DalyVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2502 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Sirey Moran

Voter par téléphone pour MoranVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2501 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Lupita Valero

Voter par téléphone pour ValéroVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2503 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Sérum Genèse

Voter par téléphone pour SérumVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2504 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Mia Dio

Voter par téléphone pour Ça a donnéVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2505 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Fabien Laurencio de la Concepción

Voter par téléphone pour De la conceptionVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2506 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Jaky Magana

Voter par téléphone pour MaganaVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais au 1-866-976-2507 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Raishmar Carrillo

Voter par téléphone pour JoueVoici ce que vous devez faire : Appelez sans frais le 1-866-976-2508 et vous voterez en faveur du participant en danger d’élimination.

Règles pour voter à Nuestra Belleza Latina 2021 :

Le vote compte tant que vous appelez à partir d’un numéro de téléphone avec un indicatif régional dans les 50 États du pays. Quant au vote en ligne, n’importe qui peut voter dans les 50 États du pays. Les résidents du district de Columbia et de Porto Rico ne peuvent voter que via le site Web officiel d’Univision. S’il est vrai que le vote se termine dans les 24 heures suivant la fin de la transmission de chaque gala Nuestra Belleza Latina, le nom du candidat sauvé sera révélé lors de la transmission dimanche prochain. Vous ne pouvez voter que dix fois en ligne ou par téléphone. Le public peut voter dix fois pour un même candidat qui veut sauver ou peut prendre des sandwichs entre les deux participants en danger d’élimination. Le public peut voter par téléphone gratuitement, bien que des frais de temps d’antenne ou d’itinérance puissent s’appliquer. Contactez votre opérateur local pour savoir si des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour appeler les lignes sans frais de Nuestra Belleza Latina. S’il est vrai que le vote en ligne est gratuit via le site Web de Nuestra Belleza Latina, les utilisateurs peuvent recevoir des tarifs supplémentaires sur leur forfait mensuel de téléphonie mobile pour l’utilisation du forfait de données. Bien que le système de vote par téléphone Nuestra Belleza Latina soit conçu pour recevoir des appels en masse, il peut parfois échouer en raison du nombre d’appels. La production de l’émission de téléréalité n’est pas responsable des erreurs causées lors du vote.