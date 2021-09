Nuestra Belleza Latina 2021 : date et heure de la première

Univision Tout ce que vous devez savoir sur la première de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Nuestra Belleza Latina revient à la programmation d’Univision avec la première ce dimanche 26 septembre. La nouvelle saison de l’émission de téléréalité sera diffusée tous les dimanches à partir de 20 h 00 HE.

La production télévisée à succès d’Univision entame sa saison la plus diversifiée à ce jour, avec un groupe de femmes de tous âges et de différents horizons, qui ont mis leur vie personnelle et professionnelle de côté pour poursuivre leur rêve d’être la prochaine star d’Univision.

L’expérience ne sera pas facile pour les candidats de « Nuestra Belleza Latina », qui savent qu’ils ont de nombreux défis à relever pour réussir l’entretien d’embauche le plus exigeant à la télévision.

Les candidates talentueuses, sélectionnées parmi un bassin de plus de 6 000 femmes qui ont participé à des auditions virtuelles, se sont préparées comme jamais auparavant. Certains ont même étudié les saisons précédentes de l’émission populaire pour impressionner le jury et épater le public par leur talent. Certains chanteront, d’autres danseront et d’autres présenteront des monologues, parmi tant d’autres cadeaux. En fin de compte, seulement dix entreront dans le manoir NBL et auront une chance de réaliser leur rêve.

Notre Beauté Latine | Nouvelle saison 26 septembre | Univision2021-08-27T23 : 02 : 42Z

Le jury de la nouvelle saison de « Nuestra Belleza Latina » est composé de l’animatrice et mannequin Daniella Álvarez, de la star de longue date d’Univision Giselle Blondet, de la personnalité d’Univision et animatrice de « Sal y Pimienta » Jomari Goyso, et de l’animateur de télévision et comédien Adal Ramones.

La personnalité populaire d’Univision, Alejandra Espinoza, reviendra à « Nuestra Belleza Latina » en tant qu’hôte, tandis que Gabriel Coronel offrira des nouvelles des coulisses.

De plus, Amara La Negra, chanteuse, mannequin et actrice, sera l’hôte du manoir, et l’actuel vainqueur de la NBL, Migbelis Castellanos, sera le reporter numérique.

Tout ce que vous devez savoir sur la première de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina sur Univision :

DATE DE SORTIE: dimanche 26 septembre 2021

HEURE: 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide local pour plus de détails sur la programmation du réseau.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Tous les dimanches à l’émission « Domingos en Familia » d’Univision.

PRÉSENTATEUR PRINCIPAL : Alejandra Espinoza, gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2007, sera la principale présentatrice de la nouvelle saison de l’émission de téléréalité Univision.

JOURNALISTE NUMÉRIQUE: Migbelis Castellanos, actuelle reine de Nuestra Belleza Latina, sera chargée de montrer tout ce qui se passe dans l’émission de téléréalité, à travers les réseaux sociaux de NBL.

CONDUCTEUR DERRIÈRE LES STANDS : L’acteur Gabriel Coronel, l’un des visages les plus frais d’Univision, sera chargé d’exposer tout ce qui se passe dans les coulisses de Nuestra Belleza Latina.

HTE DE LA MAISON DE BEAUTÉ : Amara La Negra jouera un rôle fondamental dans Nuestra Belleza Latina en étant l’hôtesse du manoir de beauté, qui sera chargée de recevoir chacune des participantes jusqu’à les interviewer dans les moments les plus tendus qu’elles vivent.

MEMBRES DU JURY : Le jury de la nouvelle saison de la téléréalité est composé de Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Adal Ramones et Jomari Goyso.