Nuestra Belleza Latina 2021 : Invités célèbres de la finale

Univision Nuestra Belleza Latina 2021 se termine après huit semaines sur Univision.

Après huit semaines à l’antenne de la programmation d’Univision, la 12e saison de Nuestra Belleza Latina s’achèvera avec le couronnement d’une nouvelle reine qui deviendra automatiquement le nouveau talent du réseau de télévision.

Les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 sont : le Cubain Fabien de la Concepción, le Hondurien Sirey Morán, la Dominicaine Génesis Suero et la Mexicaine Lupita Valero.

En route vers le gala final, les candidats seront confrontés à l’épreuve ultime des communicateurs : affronter les médias lors d’une conférence de presse non filtrée. De plus, les finalistes rejoindront l’un des membres du jury pour montrer leur talent dans une activité divertissante :

Fabien Laurencio de la Concepción fera un sketch avec Adal Ramones. Sirey Morán aura une conversation approfondie avec Daniella Álvarez. Génesis Suero fera un sketch avec Giselle Blondet. Lupita Valero et Jomari Goyso feront une analyse de la mode.

Dans le cadre de leur défi final, les finalistes répondront à une dernière question des jurés.

L’événement principal comprendra des numéros musicaux de la superstar de la musique régionale mexicaine Christian Nodal, de la superstar internationale Pitbull et de la reine de la pop Gloria Trevi.

Après l’émission, « Sal y Pimienta », l’émission officielle post-NBL, offrira aux téléspectateurs des interviews en coulisses, des analyses et plus encore de l’épisode final de cette saison, à partir de 22h00 HE.

Tout ce que vous devez savoir sur le gala final de Nuestra Belleza Latina 2021 :

DATE DE TRANSMISSION : dimanche 21 novembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION : 20h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

ANIMATEUR PRINCIPAL DE L’ÉMISSION DE RÉALITÉ : Alejandra Espinoza, lauréate de la première édition de Nuestra Belleza Latina, diffusée par Univision en 2007.

QUI COURONNERA LA NOUVELLE REINE DE NOTRE BEAUTÉ LATINE : La Vénézuélienne Migbelis Castellanos couronnera la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina, laissant la place au début d’un parcours plein de grands succès pour une nouvelle femme hispanique qui deviendra une icône de référence à la télévision de langue espagnole.

QUI SONT LES FINALISTES DE NOTRE BEAUTÉ LATINE 2021 : Fabien Laurencio de la Concepción, Sirey Morán, Génesis Suero et Lupita Valero.

QUELLES PERSONNES CÉLÈBRES ACCOMPAGNERONT LES FINALISTES DANS LEURS ÉPREUVES FINALES AU COURS DE LA COMPÉTITION : Les talentueuses Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones feront partie de l’épreuve finale des quatre finalistes de la NBL 2021.

Après le test, les juges évalueront également les candidats dans une question finale qui définira le sort de l’un des quatre finalistes du concours en format téléréalité.

QUI SERA EN CHARGE DES SPECTACLES MUSICAUX DE LA FINALE DE LA NBL 2021 : Les artistes invités de la soirée sont le chanteur cubano-américain Pitbull, la chanteuse mexicaine Gloria Trevi et le chanteur mexicain Christian Nodal.

JUGES DU CONCOURS : Daniella Álvarez, Giselle Blondet, Jomari Goyso et Adal Ramones.

