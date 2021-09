Nuestra Belleza Latina : Conseils des reines aux concurrents

. Reinas de Nuestra Belleza Latina conseille les nouveaux participants au concours.

Il ne reste que quelques jours avant la grande première de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina, l’une des productions les plus regardées de la programmation d’Univision.

Avant la première de Nuestra Belleza Latina, des reines de beauté telles qu’Alejandra Espinoza, Aleyda Ortiz et Clarissa Molina ont donné des conseils utiles aux participants afin qu’ils puissent réussir de manière significative pendant leur temps dans la compétition.

L’importante production télévisuelle revient sur les écrans d’Univision à partir du dimanche 26 septembre prochain à 20h00, heure de l’Est.

Découvrez les conseils des reines de Nuestra Belleza Latina aux participants de la nouvelle saison du concours

À travers une vidéo sur le profil officiel de Nuestra Belleza Latina sur la plateforme Instagram, Alejandra Espinoza, Clarissa Molina et Aleyda Ortiz ont donné trois conseils aux participants de la nouvelle saison du concours.

Espinoza, Molina et Ortiz étaient sincères dans les images de la vidéo dans le but que chacune des participantes profite de son passage à travers le concours de beauté.

Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza, gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2007, a demandé aux nouveaux candidats de se faire de nouveaux amis pendant leur participation au concours de beauté.

« Le premier conseil est de profiter de tout, du début à la fin. La seconde est qu’ils apprennent de tout le monde, de leurs collègues, juges, techniciens, du monde entier… Le dernier mais non le moindre est : Faites-vous des amis, faites-vous des amis avec vos collègues. Si quelque chose de bien sort de Nuestra Belleza Latina, que ce soit une belle amitié », a déclaré Espinoza.

Clarissa molina

Clarissa Molina a été couronnée en 2016 en tant que deuxième reine dominicaine de l’histoire de Nuestra Belleza Latina.

Molina a suggéré que les nouveaux candidats montrent leur véritable essence afin qu’ils puissent se connecter avec le public hispanophone.

« Le premier est très important : Soyez vous-même, toujours vous-même. Deuxièmement : donnez-vous à cent pour cent dans chaque défi ou entretien, chaque jour où vous vous réveillez toujours avec beaucoup de positivité. Troisièmement : Trouvez un espace pendant la journée pour méditer et trouver votre centre, puis passez à autre chose, car les journées vont être très dures, pleines de travail », a déclaré la star dominicaine.

Aleyda Ortiz

Aleyda Ortiz a conseillé aux nouveaux candidats de Nuestra Belleza Latina d’être spontanés afin qu’ils puissent réussir grand dans la compétition.

« Le premier conseil est d’être des éponges : saisissez l’opportunité, observez et acquérez de nouvelles connaissances car vous serez entouré des professionnels de cette industrie de la télévision et du divertissement. Soyez malin, il est temps d’acquérir de nouvelles connaissances. Conseil numéro deux : Arrêtez de rêver aux rêves des autres, il est temps de comprendre quelles sont vos capacités ou vos talents, tout ce qui vous distingue des autres, nous avons tous notre propre lumière ; connectez-vous avec cette lumière et je vous assure que c’est le seul moyen de connecter avec le public, croyez-moi que la caméra capture plus que vous ne le pensez », a déclaré la gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2014.

Ortiz a poursuivi en mentionnant : « Conseil numéro trois : profitez du moment, profitez de chaque instant, c’est l’opportunité d’avoir vraiment un cœur reconnaissant et quand on a un cœur reconnaissant, on donne à la vie l’opportunité de vous surprendre. Je crois que beaucoup de filles vont se croiser sur ce chemin, profitez-en. Notre beauté latine transforme des vies ».