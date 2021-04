Nuestra Belleza Latina: Que fait Aleyda Ortiz?

. Aleyda Ortiz est l’une des reines les plus aimées de « Nuestra Belleza Latina ».

Le visage d’Aleyda Ortiz s’est fait connaître dans l’industrie de la télévision hispanophone aux États-Unis après son triomphe dans «Nuestra Belleza Latina», l’importante émission de télé-réalité d’Univision.

Ortiz a réussi à être couronnée « Nuestra Belleza Latina » en 2014, devenant la troisième femme portoricaine à détenir le prestigieux titre de beauté.

Au cours des dernières années, le mannequin et présentateur de télévision est resté au courant des médias comme l’un des talents les plus appréciés de la programmation du réseau de télévision Univision.

Découvrez tout ce que fait Ortiz aujourd’hui:

Elle est l’animatrice du segment « Bargains + Deals »

Aleyda Ortiz est l’animatrice du segment «Gangas + Deals» diffusé chaque semaine sur l’émission matinale d’Univision «Despierta América».

Pendant les émissions, Ortiz présente des offres intéressantes afin que chacun des téléspectateurs puisse acheter des articles électroniques, des produits de beauté ou de soins personnels et des tenues vestimentaires accrocheuses.

Le segment « Bonnes affaires + offres » est également connu pour offrir des coupons de réduction limités afin que chaque spectateur ait la possibilité de s’habiller comme des célébrités pour une somme modique.

Le charisme d’Ortiz captive le public avec les émissions de «El News Café»

Aleyda Ortiz est l’une des animatrices de l’émission «El News Café», diffusée du lundi au vendredi sur l’Univision 23 à 13 h HE.

La production télévisuelle d’Univision propose une programmation innovante afin que chaque téléspectateur puisse rester informé des dernières nouvelles de l’état de Floride.

«El News Café», sous la direction d’Aleyda Ortiz et Alberto Sardiñas, a également une présence spéciale par de grands experts en matière de mode et de décoration pour fournir des conseils utiles tout au long de chacune des émissions.

Aleyda Ortiz est l’une des participantes de la nouvelle saison de « Mira Quien Baila »

Aleyda Ortiz est l’une des stars d’Univision qui fait partie de la neuvième saison du concours de danse «Mira Quien Baila» qui est actuellement diffusé sur l’important réseau de télévision de langue espagnole.

La reine de beauté portoricaine s’est positionnée comme l’une des grandes concurrentes à battre dans la nouvelle saison de l’émission télévisée Univision.

Ortiz participe à la nouvelle saison de «Mira Quien Baila» au nom de Hogar Ruth, une organisation à but non lucratif qui offre un abri protecteur et des services de soutien aux survivants de la violence domestique dans leur ville natale de Porto Rico.

Elle est ambassadrice de FlixLatino

Aleyda Ortiz est l’une des ambassadrices de la plateforme de streaming FlixLatino qui propose une programmation de séries et de films en espagnol pour un public hispanique aux États-Unis et à Porto Rico.

À travers son compte officiel sur Instagram, Ortiz fait la promotion du contenu de FlixLatino pour encourager ses milliers d’abonnés à s’abonner à la société de streaming qui propose un plan d’abonnement à 2,99 $ par mois.

