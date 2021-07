Nuestra Belleza Latina : Quel est le pays avec le plus de couronnes ?

in

. Aleyda Ortiz a été la dernière reine portoricaine à être couronnée dans l’histoire de Nuestra Belleza Latina.

Porto Rico avec un total de trois couronnes est le territoire avec le plus de triomphes dans l’histoire de Nuestra Belleza Latina, l’émission de téléréalité Univision qui a consacré des personnalités telles que Melissa Marty, Aleyda Ortiz et Vanessa De Roide avec une grande reconnaissance.

Des représentants de pays tels que la République dominicaine et le Mexique ont remporté la couronne Nuestra Belleza Latina à deux reprises.

Cuba, le Venezuela, El Salvador et le Nicaragua sont les pays avec le plus petit nombre de gagnants, ceci parce que chaque pays a été victorieux en une seule saison de l’importante compétition télévisée d’Univision.

Voici les reines portoricaines de l’histoire de Nuestra Belleza Latina :

Mélissa Marty

Née dans la ville de Mayagüez à Porto Rico, Melissa Marty a rempli de fierté le peuple portoricain en se couronnant Nuestra Belleza Latina dans la deuxième saison de l’émission de téléréalité en 2008.

Avant de se lancer dans l’industrie du théâtre sur le marché anglo-saxon, Marty a participé à des productions sur des réseaux de télévision hispanophones tels que Univision, Galavisión, Telefutura et Azteca América.

À l’heure actuelle, Nuestra Belleza Latina 2008 réside dans la ville de Los Angeles et a participé à des séries télévisées de grande importance aux États-Unis telles que “Station 19” et “Jane The Virgin”.

Melissa Marty est mariée à l’ingénieur portoricain Nelson Rosa depuis avril 2015. Le couple n’a pas d’enfants en commun.

Vanessa de roide

Vanessa De Roide, originaire de la municipalité de Caroline à Porto Rico, est une éminente reine de beauté et présentatrice de télévision qui a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2012.

Au cours de son année de règne en tant que Nuestra Belleza Latina, De Roide était l’un des talents d’émissions de télévision telles que “Sábado Gigante”, “El Gordo y la Flaca”, “Sal y Pimienta” et “Despierta América”.

L’interprète de 33 ans est connue à Porto Rico pour avoir participé à des concours de beauté tels que Miss Univers Puerto Rico et Miss Earth Puerto Rico.

Vanessa De Roide est mariée à l’homme d’affaires espagnol Jorge Menéndez depuis novembre 2014. Le couple est parents d’une fille commune et attend un nouveau bébé.

De Roide est co-fondateur de l’agence de mannequins ‘Iconic Model Search’ et a été directrice nationale de Miss Earth Puerto Rico en 2020.

Aleyda Ortiz

Aleyda Ortiz, originaire de Bayamón à Porto Rico, a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2014.

Ortiz est la troisième femme portoricaine à être couronnée Nuestra Belleza Latina, donnant à Porto Rico un triomphe historique en devenant le territoire avec le plus grand nombre de reines.

L’interprète de 32 ans a avoué via son compte Instagram officiel que devenir la gagnante de Nuestra Belleza Latina en 2014 lui a permis de grandir professionnellement et personnellement pour être la femme qu’elle est aujourd’hui.

Nuestra Belleza Latina 2014 est mariée au conseiller financier Ricardo Casanova. L’heureux couple réside dans la ville de Miami en Floride.

Aleyda Ortiz est l’animatrice de productions d’Univision telles que “El News Café” et “Gangas + Deals”.

Ortiz a été le premier finaliste de la neuvième saison de l’émission de téléréalité Univision “Mira Quien Baila” diffusée au début de 2021.