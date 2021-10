Nuestro PAC lance une campagne en Californie

Le PAC s’est engagé à transformer les Latinos dans tout l’État pour protéger et accroître la majorité des démocrates au Congrès américain

WASHINGTON – Nuestro PAC a annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne à l’échelle de l’État en Californie ciblant les électeurs latinos pour réélire le premier mandat du sénateur américain Alex Padilla et pour faire passer cinq districts du Congrès du rouge au bleu, dont CA-21, CA-25, CA-39, CA-48 et CA-50. Le programme comprendra des programmes de publipostage, de télévision et de médias numériques en anglais et en espagnol.

« Nous ne prenons aucun risque avec le premier sénateur latino-américain de l’État de Californie ou ces districts du Congrès que nous avons perdus face aux républicains au dernier cycle », a déclaré Chuck Rocha, fondateur de Nuestro PAC. « J’ai créé Nuestro PAC pour soutenir les candidats et les électeurs latinos. Le sénateur Alex Padilla est le reflet fidèle de toute notre communauté et nous voulons nous assurer qu’il siège au Sénat sur le long terme. Sa popularité dans l’État nous aidera également à former des Latinos pour soutenir les démocrates dans ces quartiers critiques. »

Nuestro PAC s’associe à Christophe Guerrero, vice-président de J&Z Strategies, une entreprise médiatique nationale démocrate, basée en Californie. Guerrero a fait partie de l’équipe de transition de Padilla pour le Sénat américain ainsi que directeur exécutif de l’Association démocratique des secrétaires d’État (DASS), une organisation que Padilla a présidée alors qu’il était secrétaire d’État de Californie.

REGARDEZ « Juntos Con Alex Padilla » ICI

De 2010 à 2020, les Latinos de Californie ont augmenté leur population d’environ 1,6 million. Cela signifie que leur part de la population de l’État a augmenté de 11%, par rapport au taux de croissance moyen de l’État de 6%. De manière critique, les Latinos de l’État ont voté contre le rappel du gouverneur Gavin Newsom par des marges écrasantes dans les comtés fortement latinos de l’État comme Merced, Los Angeles et San Francisco. Cela montre à quel point il sera essentiel de gagner le vote latino pour que le sénateur Padilla reste en fonction en 2022 et fasse passer ces sièges au Congrès de rouge à bleu.

Nuestro PAC a dépensé plus de 6 millions de dollars en 2020 pour former des Latinos pour les démocrates à travers le pays, aidant ainsi à remporter des victoires en Arizona, en Géorgie et en Pennsylvanie. Plus tôt ce mois-ci, le PAC a annoncé « Nuestro Texas », son PAC d’État dédié à la formation d’électeurs latinos dans la vallée du Rio Grande pour vaincre le gouverneur Greg Abbott et sa législature républicaine en 2022.