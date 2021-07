NuFace présente des activateurs, pour se concentrer sur les soins de la peau – WWD

NuFace renouvelle sa gamme de produits, en commençant par les soins de la peau.

La marque, qui a fait connaître au plus grand nombre la technologie faciale à micro-courant, repense sa stratégie axée sur les appareils. Le premier volet de ses efforts est constitué de deux gels conducteurs repensés, désormais appelés crème de soie raffermissante + éclaircissante et aqua gel hydratant, qui servent tous deux de traitements sans rinçage avec des ingrédients de soin de la peau. Au prix de 29 $ à 59 $ selon la taille, les produits sont disponibles chez tous les partenaires commerciaux et professionnels de la marque, notamment Sephora, Nordstrom, BlueMercury et Neiman Marcus.

Des sources du secteur estiment que la marque atteindra entre 80 et 100 millions de dollars au détail en 2021, avec 20 à 25 % des revenus provenant des soins de la peau. Les dirigeants n’ont pas commenté les chiffres, mais ont noté que la marque était optimiste dans la catégorie. « En regardant notre avenir dans l’état actuel de l’entreprise, cette ligne est toujours motivée par l’efficacité. Aujourd’hui, vous avez l’appareil, mais nous envisageons un jour où nous nous lançons dans les soins de la peau pour avoir une gamme complète qui représente la moitié de nos revenus », a déclaré Mike Larrain, PDG de NuFace.

L’incursion de NuFace dans les soins de la peau est centrée autour d’un composé exclusif appelé IonPlex, qui conduit le micro-courant des appareils dans la peau pour des résultats optimaux. « Nous sommes si forts pour écouter les clients et interagir, que ce soit en ligne ou en magasin, et cela ne prend vraiment que les commentaires des clients », a déclaré Tera Peterson, cofondatrice et directrice de la création de NuFace.

À cette fin, la philosophie de Peterson dans le développement des nouveaux gels – et ses prochains lancements dans les topiques – était également centrée sur les commentaires. “Le micro-courant est plus une approche holistique de l’anti-vieillissement et est une technologie très propre”, a déclaré Peterson. « Donc, nous voulions introduire des soins de la peau propres et ionisés. »

À cette fin, NuFace se repositionne en tant que « entreprise de beauté holistique », qui, selon Larrain, attirera de nouveaux groupes de consommateurs. « Nous passons d’une entreprise de technologie d’appareils à une entreprise de beauté holistique, et au fur et à mesure que nous nous élargirons, nous lancerons une gamme de boosters, que vous pouvez considérer comme une gamme de sérums. Dans quelques années, un nettoyant ou un exfoliant ionisé, puis tout le chemin dans les rétinols pour une ligne ionisée complète », a-t-il déclaré.

“Le chemin d’achat des appareils est généralement plus long que de sortir et d’acheter une crème hydratante, comme vous pouvez l’imaginer, en fonction des prix”, a poursuivi Larrain. « Nous pensons qu’il y a une opportunité d’amener beaucoup plus de consommateurs dans la marque. Nous avons vendu plus de 3 millions d’appareils maintenant. Il y a une opportunité pour nous d’éduquer le monde sur le micro-courant puisque tout le monde est candidat.

NuFace ne se contente pas de repenser ses soins de la peau. Ses appareils seront relancés d’ici la fin de l’année avec des capacités Bluetooth pour des traitements personnalisés. “C’est ce concept de technologie et de personnalisation”, a déclaré Larrain. « Comment pouvons-nous fournir une très bonne éducation et des conseils dans un espace très compliqué pour obtenir vos meilleurs résultats. C’est la vision de la marque.

