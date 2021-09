Nuggets All-in : 207 millions de dollars pour Michael Porter Jr.

Michal Porter Jr. entre dans le club des 200 millions. Et les Nuggets y vont pour tout avec leur projet. Au sommet de Nikola Jokic (31,5 millions l’année prochaine et environ 34 la suivante) et Jamal Murray (170 millions en cinq saisons) est rejoint par Porter, qui en obtient 207 en cinq ans, un chiffre spectaculaire à celui que seuls sept autres joueurs possèdent. arrivé dans l’histoire : dans l’ordre des gains, Stephen Curry, Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Luka Doncic et Rudy Gobert, qui entre contrats et prolongations ont atteint des chiffres spectaculaires, issus du dernier contrat de télévision (24 000 millions en neuf ans signé en 2014) et de la convention collective de 2013.

L’attaquant des Denver Nuggets Michael Porter Jr., a convenu d’une prolongation maximale désignée de cinq ans qui pourrait valoir jusqu’à 207 millions de dollars, a déclaré à ESPN son agent Mark Bartelstein de @PrioritySports. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 septembre 2021

Les Nuggets nouent un projet avec certains risques, mais avec une idée très claire : constituer une équipe autour de Nikola Jokic, avec Jamal Murray comme accessoire et Porter comme point d’ancrage. A côté d’eux, Aaron Gordon a 16,5 millions en attente l’année prochaine, dernier d’un contrat de 80 millions en quatre ans. Autrement dit, une autre décision que l’entité du Colorado devra prendre à l’avenir et avec un joueur qui ne sera pas du tout cheap en free agency. Et c’est sans compter les près de 16 millions que le prochain cours JaMychal Green facturera. En d’autres termes, beaucoup de dettes à payer, peu de marge salariale et une idée claire : miser sur ce qu’il y a en ce moment. Et avec ça, être éligible pour le ring.

Il ne semble pas, sauf surprise, que cela se produise l’année prochaine. Jamal Murray s’est déchiré le LCA au genou gauche et s’est retrouvé sans le reste de la saison. Et pas seulement ça, mais ça ne reviendra qu’à la fin du prochain… et on verra comment. L’événement infructueux a laissé une équipe sans options qui en 2020, dans la bulle d’Orlando, a atteint la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2009. La défaite contre les Lakers était claire (4-1), mais le développement sportif de l’équipe a certifié que Mike Malone était le bon candidat pour le poste et ils ont définitivement opté pour un projet qui, au détriment du niveau auquel Murray revient, est l’un des plus prometteurs de la NBA.

Michael Porter Jr., est l’un des joueurs les plus prometteurs de la compétition nord-américaine, appelé à dominer l’avenir de la meilleure ligue du monde. Star des Tigres de l’Université du Missouri, une blessure au dos l’a obligé à se faire opérer et est tombé de la première place au repêchage, où tous les sondages l’ont placé, à 14, ce qui lui a permis d’atteindre les Nuggets. Au cours de sa première année, toujours rancunier de sa blessure, il a été hors du jeu pendant toute sa première année, faisant sa recrue un an après avoir été sélectionné. Il est resté à 9,3 points par match lors de sa première saison, mais a montré qu’il pouvait être une star lors de la suivante : 19 points et 7,3 rebonds par match, avec 54 % de paniers et 44 % de triples. Finalement. osier pour être l’un des meilleurs. Les Nuggets, bien sûr, ont fait leur pari. C’est ce que nous savons. Le reste, on verra.