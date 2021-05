Nuggets vs. Trail Blazers Game 4 Cotes, choix et meilleur pari ⋆ .

L’une des séries qui avaient les cotes de paris NBA les plus égales en séries éliminatoires était le match 3-6 de la Conférence Ouest. Jusqu’à présent, la bataille entre les Denver Nuggets et les Portland Trail Blazers a porté ses fruits. Après que les Nuggets aient réussi à reprendre l’avantage sur le terrain avec leur victoire étroite dans le troisième match, les Blazers chercheront à équilibrer les choses samedi. Cet aperçu des choix de paris NBA Nuggets vs Trail Blazers explorera les meilleures cotes de paris NBA, fournira quelques tendances de paris clés et proposera les meilleurs choix et prédictions NBA pour le jeu.

Nuggets vs Trail Blazers Aperçu des paris : sélections et cotes de la NBA

Informations sur le jeu Nuggets vs Trail Blazers

Quart de finale de la Conférence Ouest de la NBA, match 4 (DEN mène 2-1)

Denver Nuggets (49-26, 23-14 à l’extérieur) contre Portland Trail Blazers (43-32, 20-17 à domicile)

Date: samedi 29 mai 2021

Temps: 16 h HNE

Lieu: Centre Moda — Portland, OR

Couverture: TNT

Nous savions en arrivant aux Playoffs NBA que Nikola Jokic devrait être tout simplement phénoménal si les Nuggets devaient avancer au-delà du premier tour. Le Joker a livré et certains dans cette série jusqu’à présent. Après une performance massive au match 2, il est revenu avec 36 points, 11 rebonds et 5 passes décisives pour guider Denver vers une avance de 2-1 dans la série sur la route. Le match 3 a également vu une grande performance de Rivières Austin tout le monde. Le compagnon de garde a marqué 21 points en 37 minutes d’action.

La défaite du match 3 a peut-être été plus douloureuse que d’habitude pour les Trail Blazers étant donné qu’ils ont joué un excellent match en équipe. Damien Lillard une fois de plus s’est démarqué dans le score de la boîte, terminant avec 37 points. Contrairement au deuxième match, cependant, quatre autres joueurs de Portland l’ont rejoint à deux chiffres. CJ McCollum avait 22 points et 9 rebonds et centre Jusuf Nurkic a perdu 13 et 13 pour aller avec 6 passes décisives. Carmelo Anthony et Norman Powell a rebondi après des sorties difficiles dans le match 2, mais les Blazers n’ont toujours pas réussi au tableau d’affichage. Le match 4 s’annonce comme un incontournable pour Portland à domicile avant que la série ne revienne à Denver.

Nuggets vs Trail Blazers Paris Choix NBA + Achat de cotes NBA

Utilisant Outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Nuggets vs Trail Blazers NBA Playoffs sur les principaux paris sportifs. Les cotes décrites ci-dessous sont à partir de 11 h HNE le 29 mai, alors assurez-vous de vérifier vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA : Moneyline

Nuggets : (+175) — William Hill Trail Blazers : (-182) — BetMGM

Cotes NBA : propagation

Nuggets : +5 (-110) — FanDuel, PointsBet, William Hill Trail Blazers : -4,5 (-110) — BetMGM

Cotes NBA : Total

Plus : 227,5 (-110) — William Hill Moins : 228 (-105) — PointsBet

Nuggets vs Trail Blazers Tendances des paris sur la NBA

Les Nuggets ont une fiche de 5-1-1 contre l’écart lors de leurs sept derniers matchs des quarts de finale de la conférence des séries éliminatoires de la NBA. Les Trail Blazers ont une fiche de 4-1 contre l’écart à leurs cinq derniers matchs à la suite d’une défaite contre l’écart. Over a une fiche de 4-0 lors des quatre derniers matchs des Nuggets. Under a une fiche de 14-5 lors des 19 derniers matchs sur route des Nuggets. Over a une fiche de 5-1 lors des six derniers matchs éliminatoires des Trail Blazers en tant que favori des paris de la NBA. Les Nuggets ont une fiche de 7-2 contre l’écart lors de leurs neuf derniers affrontements face aux Trail Blazers à Portland.

Prédiction Nuggets vs Trail Blazers

Avec des blessures jouant sans aucun doute un grand rôle dans les lignes, ce fut l’une des rares occasions où l’équipe la moins bien classée était considérée comme la favorite des paris NBA pour remporter la série à venir. Les Nuggets se sont sans doute avérés avoir plus de combat en eux. que prévu. Denver continuera de monter le favori MVP Jokic aussi loin qu’il peut les porter en séries éliminatoires. Pour les Trail Blazers, les déficiences défensives que cette équipe a affichées tout au long de la saison régulière les affligent. Cela dit, il faut croire que Lillard ne laissera pas Portland abandonner des matchs consécutifs à domicile. Cherchez-le pour contrer Jokic samedi et guidez les Blazers vers la victoire dans une autre affaire à haut score.

Prédiction : Trail Blazers -4,5, plus de 227,5

