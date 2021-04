Nuit de triomphe! Les Mexicains remportent l’Oscar du meilleur son pour Sound of Metal

Les trois Mexicains étaient plus que fiers et heureux de ce triomphe, Carlos, Michelle et Jaime sont trois amis qui ont aujourd’hui imité les trois messieurs du cinéma national: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón et Alejandro G. Iñárritu, et ils se sont dit plus qu’heureux. pour cette belle opportunité.

“Je me sens très honorée, fière et bien sûr, c’est quelque chose que je n’arrive toujours pas à croire et c’était un effort d’équipe, avec tout ‘l’équipage’ nous avons partagé des moments très excitants”, a déclaré Couttolenc, qui était aussi si nerveuse qu’elle a accepté cela elle n’avait plus rien à dire.

Alejandro González Inárritu, Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón ne sont plus les trois seuls grands amis de l’Oscar. (© . 1057221248)

Cortés a commenté à quel point il était important de savoir que c’était le travail de plusieurs professionnels, mais il était particulièrement excité que trois d’entre eux soient nés au Mexique: “Je suis heureux que le Mexique fasse partie de cette équipe qui, bien qu’elle soit plus grande, était formidable que (le travail) ait été développé dans le pays. “

Carlos a expliqué que c’était très gratifiant que “toute l’équipe se soit réunie là-bas, donc c’est génial et j’en suis honoré.” Pour faire plus d’honneur à notre pays, le créateur, arrivé accompagné à la cérémonie de sa sœur Karla, portait un smoking Benito Santos Sastrería y México.