Nuit d’horreur pour les Sixers

Les éliminatoires sont, pour ceux qui vont vraiment pour le ring, les espoirs avec des rayures, une expérience à bien des égards terribles. Fatiguant physiquement mais aussi émotionnellement, ultra exigeant et ce qui nécessite, en plus de tout le reste, la dose de chance nécessaire. Dans chaque match, dans chaque jeu aussi apparemment sans importance que cela puisse paraître, la saison passe. Les Sixers, qui ont eu pas mal de problèmes ces dernières années et qui connaissent leur grande star, Joel Embiid, doit vivre les doigts croisés en matière de blessures, l’ont vu à Washington. Non seulement ils n’ont pas fermé la série pour se reposer avec ce qui aurait été le deuxième 4-0 de ces séries éliminatoires, mais, en plus de perdre dans la capitale (122-114), ils se sont retrouvés sans Joel Embiid, qui est parti au premier quart avec une blessure au genou.

Il n’y a pas beaucoup d’informations pour l’instant (il y aura de la résonance aujourd’hui) et on ne peut exclure qu’il s’agisse d’une simple question de précaution. Mais à Philadelphie, personne ne sera calme jusqu’à ce que l’on sache autre chose : Embiid est la pierre philosophale, le joueur sur lequel reposent les options des Sixers pour sortir vivants du même Est où jouent les Nets et les Bucks. L’enjeu a donc des implications pour cette série, bien qu’elle soit encore docile avec 3-1 pour Doc Rivers, mais surtout pour la lutte pour le titre, qui effacerait un candidat avec Embiid sorti ou en version discount.

Aujourd’hui, il y aura des tests, il est donc temps de retenir votre souffle. Embiid avait une moyenne de 30 points sur 67% de tirs dans une égalité placide jusqu’à hier (Il est venu 3-0 avec une différence moyenne de 20,3 points) et contre un rival sans réponses pour sa domination des zones. Mais avant d’atteindre la 8e minute de jeu (et alors qu’il était déjà à 8 points et 6 rebonds avec un score prometteur de 12-20) a subi une très mauvaise chute après un blocage de Robin Lopez. Il a continué sur la piste mais presque à la fin du premier quart il est allé sur le banc et de là, aux vestiaires pour ne plus jamais revenir. Maintenant, vous ne pouvez qu’attendre.

Pas encore de mot officiel des Sixers sur la blessure de Joel Embiid, mais voici la chute qu’il a subie peu de temps avant de partir pour les vestiaires.pic.twitter.com/s3NufD3LXs – Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 1er juin 2021

Sinon, le jeu a confirmé que le seul 4-0 de tout le premier tour sera le Bucks-Heat, curieusement ce que beaucoup auraient qualifié de série la plus égale ou avec plus de danger pour l’un des favoris du ring (au-delà des Suns-Lakers). Les Wizards se sont échappés vivants d’une nuit qui semblait être leur fin d’année et ont fait le bonheur de certains fans (10 665) qui ont chanté “Wiz in seven” et ont donné la note, comme si une sorte d’effet d’appel se produisait,Il n’a pas touché la piste au troisième quart-temps et a dû être plaqué par la sécurité du pavillon et épaissi par la police.

Les Wizards ont trouvé de l’air lorsqu’ils ont cessé de voir Embiid devant : à l’intérieur, ils ont produit les infatigables Gafford (12 points, 5 blocs) et Robin Lopez (16 et 5 rebonds) et il y avait plus de voies vers le panier pour tout le monde. Ainsi Bradley Beal a atteint 27 points, Bertans s’est amélioré avec plus d’espaces également à l’extérieur (15 points, 3 triples), Hachimura a joué un grand match (20 + 13 avec 8/12 aux tirs) et Russell Westbrook, qui était dubitatif jusqu’à la dernière minute avec une cheville mal touchée, était du pur Russell Westbrook. Un tourbillon d’intensité avec des ombres (3/19 au tir) et beaucoup de lumières : 19 points, 21 rebonds, 14 passes décisives. Avec 12 triple-doubles en séries éliminatoires, il surpasse Jason Kidd et n’est derrière que Magic Johnson et LeBron James.

Après le risque de chute au premier quart, toujours avec Embiid, il est passé à 92-78 au troisième, les Wizards étant très à l’aise et les Sixers plus conscients de ce qui se passerait avec leur franchise player. Mais les hommes de Scott Brooks n’avaient plus rien: 106-106 à quatre minutes et demie de la fin, avant une excellente clôture dans laquelle, l’autre grande histoire du match, vint le (chanté après les paroles de Brooks dans l’aperçu) à Simmons. Le meneur australien a commencé le match à 0/9 des lancers francs de la série et à 1/3 lorsqu’il a commencé à commettre des fautes volontaires des Wizards. Il est allé huit fois à la ligne du personnel, en a échoué quatre (finale du 5/11) et a produit peu d’actions, c’est à ça que servent les vilaines hacks, qui a cassé le rythme et pris le ballon des mains de son équipe, qui n’a pas réussi à sceller son premier balayage (4-0) depuis 1985.

Simmons a terminé avec 13 points et 12 rebonds et Tobias Harris avec 21 + 13 et 5 passes décisives. Et tandis que Seth Curry avait également de l’inconfort, les buteurs du banc (Maxey, Milton, Korkmaz et les grandes minutes de Hill et Thybulle) ont resserré le score une nuit qui, au contraire, n’était pas propice aux Sixers. Et qu’il peut finir par être maudit. Il ne s’agit pas de 3-1, toujours très confortable pour les hommes de Doc Rivers, mais du genou droit de Joel Embiid. Mieux vaut toucher du bois.