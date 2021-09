Nuit historique à Posadas ce vendredi

Yésica Bopp, la championne du record, réapparaît vendredi à Posadas

ARGENTINE – Le champion national des super-welters, Alejandro “El Cuervo” Silva, se battra pour la première fois dans sa ville natale, Posadas, Misiones, lorsqu’il affrontera le vendredi 17 septembre Maico Sommariva de Cordoba en défense de sa ceinture argentine, dans un soirée historique qui mettra en vedette la réapparition, après deux ans sans combat, de la reine du monde de la mouche légère WBA, Yésica Bopp de Buenos Aires.

Le festival, promu par Sampson Boxing et Tello Box, se tiendra au Provincial Center for High Performance Sports (CePARD), dans la capitale missionnaire et sera télévisé par TyC Sports, dans sa série acclamée “First Boxing”, qui débutera à la télévision à 21h et en streaming, via TyC Sports Play, à 19h30 avec les préliminaires.

Ce sera une soirée inoubliable où que vous la regardiez. Pour le retour de Silva à ses paiements, pour le combat de Bopp (précisément le partenaire de “El Cuervo” et la mère de sa fille Ariadna) et parce que le champion cherchera à atteindre une marque inaccessible dans l’histoire jusqu’à aujourd’hui : quatre défenses de le titre argentin la même année.

Le missionnaire atteindra le record de San Juan Víctor Federico Echegaray, qui en 1978 a exhibé le titre national junior léger à quatre reprises (GPP à Ramón González, GPP à Antonio Ross, GDesc à Oscar Barrios et GKO 7 à José Luis Valdez).

Silva (28 ans et bilan 16-0-1, 11 KO) a remporté la couronne argentine des 69 800 kg en février 2020 en battant Santa Fe Emiliano Pucheta aux points et a réalisé trois défenses réussies en cette 2021 (GDesc. 3 à Omar Díaz, TKO 4 à Jonathan Sánchez et GP 10 à Diego Ramírez), obtenant également le tournoi Super 8 Super Welterweight (Coupe Miguel Ángel Castellini).

Mais Sommariva, l’invité de la fête, ne sera pas un os facile à casser puisque le joueur de 30 ans originaire de Cordoue et 9-3-0, 8 KO, a faim et se fixe pour aspirer à remporter le premier titre qu’il jouera. dans sa carrière.

La présence du « Tuti » Bopp sera un autre point fort de la rencontre posadeña. Bien que mari et femme boxeurs se soient déjà battus dans la même soirée, ce n’est pas quelque chose de commun et encore moins si le couple a les deux côtés très haut comme dans ce cas.

Bopp (37 ans et un record loué de 36-1, 16 KO), champion du monde en récré de la WBA, n’a plus combattu depuis juin 2019 et réapparaîtra désormais devant la dure combattante de Santa Fe basée à Cordoue, Juliana Basualdo (30 ans et fiche 4-2-0). Le combat sera un combat de poids coq en six rounds.

Le “Tuti” ouvre un record du monde

Bopp règne sans interruption dans les poids mouches légers de la World Boxing Association (WBA) depuis décembre 2008, avec laquelle elle a atteint, en mai de cette année, le record du MONDE (sans distinction de sexe) de validité en tant que championne œcuménique, avec 12 ans et 9 mois.

« Tuti » a cassé les marques d’Omar Narváez et de l’Allemande Regina Halmich (12 ans et 5 mois), laissant derrière lui des célébrités telles que le Mexicain Ricardo « Finito » López (12 ans et un mois) et Joe Louis (11 ans).

Un autre combat attrayant de la soirée sera celui qui affrontera le Chubut Jonathan Wilson Sánchez (18-5-1, 7 KO et le Santa Fe Omar Díaz (10-2-0, 3 KO) -deux anciens rivaux d’Alejandro Silva- en poids moyen et 8 tours.

Les prometteurs invaincus Neri Muñoz (léger de Bahía Blanca) et Agustín Vergara (super coq de Cordoue) seront également de la partie, tout comme les locaux Guillermo Rubén Andino (croiseur) et Críspulo Javier Andino (moyen lourd).

Présentation de l’événement et pesée

Ce mardi à 17h, à la Maison du Gouvernement de Misiones, se tiendra la présentation officielle de la soirée en présence d’Alejandro Silva, Yésica Bopp et du gouverneur de la province, le docteur Oscar Herrera Ahuad.

D’autre part, la pesée aura lieu au monument Andresito Guacurarí (Avenida Costanera 3300, Posadas), jeudi à 16h30. Nous continuerons à informer. (Photo : fourni)

Sampson Boxe / Tello Box Presse