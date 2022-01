Nuit noire pour Jazz et Soleils

L’une des choses les plus frappantes d’une saison remplie, jusqu’à présent, de choses flashy (et de reflets déformés dans le miroir COVID) dans la NBA, pourrait être que Les Indiana Pacers ont remporté leurs deux matchs de saison régulière contre les Utah Jazz, le second 125-113 et dans un échantillon clair de comment la défense de Quin Snyder fond une fois Rudy Gobert parti, qui est entré dans les protocoles sanitaires et dont l’absence s’attarde toujours sur une équipe molle sans lui, qui cherche depuis longtemps des réponses pour recoudre les absences du pivot, pour cause de blessure ou quand les petits quintettes du rival obligent à repenser le plan en les éliminatoires.

Maintenant à 28-12, le Jazz a subi deux défaites de suite avant de clore un road trip de cinq matchs à Détroit. Et non seulement ils ne profitent pas des dérapages des Suns et des Warriors mais ils ont déjà les Grizzlies, les quatrièmes de l’Ouest, sur leurs talons (à un match et demi). Il n’est pas rare de perdre des matchs gagnables lors de ces tournées à domicile, mais les Pacers venaient de subir six défaites consécutives, ils sont une équipe totalement dans la boîte et ils passèrent la seconde mi-temps à fuir un rival qui semblait toujours sur le point de le dépasser. Mais le scénario le plus probable, la meilleure réaction théorique dans le temps, ne s’est pas réalisé. Les Pacers ont gagné (15-25 maintenant) et se sont bien amusés. Un 0-12 au troisième quart (à 70-69) semblait anticiper un désastre qui n’est jamais venu. À 101-97, Justin Holiday avait huit points. Les Pacers ne pouvaient s’empêcher de trouver des moyens d’échapper à un rival poreux qui n’était pas assez en production de Bogdanovic (21 points), Clarkson (18) et d’un excellent Donovan Mitchell (36 points, 9 passes décisives). Étonnamment, les Pacers ont mieux joué les moments chauds, avaient plus de but, plus d’énergie et tempéré le poignet, qui avait échoué jusque-là, de la ligne du personnel dans les dernières minutes.

Ce sont des Pacers réveillés par l’adversité, affamés. Avec une zone arrière d’urgence, la recrue non repêchée Duane Washington (16 points, 5 passes décisives, triples importants) et un Keifer Sykes (7+5+4) qui est tout en énergie et en mobilité et qui a déjà décroché son contrat pour toute la saison. Son grand break NBA à 28 ans, les histoires de la sixième vague. A cela il faut ajouter les points de Holiday, que Myles Turner excellait en défense sans Gobert autour et que Le retour de Lance Stephenson a servi de catalyseur d’émotions et de générateur de sourires dans l’Indiana, l’endroit où il joue toujours mieux qu’ailleurs. Le gardien, un joueur si particulier, est entré dans le premier quart avec 15-20 et a porté le match à 33-27 avec lequel ce premier quart a été clôturé. Dans le dernier, il a distribué 7 passes décisives, puni le Jazz en jouant constamment au pick and roll avec Domantas Sabonis et a clôturé avec 16 points, 6 rebonds, 4 interceptions… et 14 passes décisives, le plafond de sa carrière. Celui qui en a le plus profité, dans des zones favorables sans la très longue présence de Gobert, a été Sabonis : 42 points, le plafond de sa carrière, et 6 rebonds. Le Lituanien a marqué ses 10 premiers tirs et a terminé avec 18/22 une nuit pour encadrer. Un sourire pour certains Pacers qui ont eu peu de joies aussi retentissantes que celle-ci en cette horrible saison pour eux.

PHOENIX SOLEIL 100-MIAMI CHALEUR 123

Sans jouer et pendant que tout le monde parle du retour de Klay Thompson, les Warriors ont vu à quel point la journée de samedi leur était devenue favorable : la surprenante défaite des Jazz a été suivie de celle des Suns, qui a également eu sa miette car le Heat Ils ont été littéralement balayés. loin malgré avoir joué en Arizona, avec onze pertes (dont Jimmy Butler et Bam Adebayo) et dans la dernière ligne droite d’un road trip de sept matchs (un reporté) à l’extérieur. C’est maintenant 30-9 pour les Suns, 29-9 pour les Warriors et 28-12 pour les Jazz.

Il est clair que le Heat (troisième Est : 25-15) s’affrontera en toutes circonstances. Et qu’ils sont l’une des équipes les plus profondes de la NBA. Mais il était surprenant de voir avec quelle facilité et avec brio ils ont déposé un Suns sans tension défensive et que rarement réunissent-ils des versions aussi discrètes de Chris Paul (9 points, 7 passes décisives, 4 défaites) et d’un Devin Booker Cela a bien commencé et a baissé (26 points, 5/15 au tir, 5 passes décisives pour 3 défaites). Malgré le retour d’Ayton et Crowder et les points de Mikal Bridges, les Suns ont offert l’une de leurs pires images de la saison aux portes d’un road trip de cinq matchs qui démarre désormais à Toronto, contre les gluants Raptors.

The Heat l’a brodé. Ils ont dominé le rebond et inscrit des triplés de partout : 15/30 à la mi-temps, 22/44 à la fin. C’est la troisième fois en un mois qu’ils ont égalé ces 22 qui constituent le plafond de la franchise. Sur le banc, Duncan Robinson a marqué 8 (8/16, 27 points) et Tyler Herro 3 (33 points). Avec Lowry aux commandes des opérations (14 points, 13 passes), les tirs de Strus et Martin et la production totale de PJ Tucker et ce constat qu’est Omer Yurtseven (7 points, 16 rebonds, 8 passes) celles de Spoelstra sont passées par là. au sommet des soleils dans une pléthore d’affichage. Celui de l’équipe que, si elle est au complet, personne ne voudra affronter en playoffs Est. À l’époque.