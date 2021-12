Nuit noire pour les franchises new-yorkaises avec les déceptions des Knicks et des Nets

Si quelque chose caractérise la NBA, c’est son imprévisibilité et la multiplication des surprises. Deux d’entre elles se sont produites hier matin et ont donné lieu à un solde négatif pour New York Knicks et Brooklyn Nets. Les hommes de Thibodeau poursuivent leur chute libre et s’inclinent 122-102 contre Indiana Pacers, qui les a tués avec leur duo intérieur dans lequel Domantas Sabonis (21 points et 11 rebonds) et Myles Turner (22 points), ont détruit les Knicks. Il est encore plus choquant de voir les Brooklyn Nets perdre contre l’une des pires équipes de la ligue, car c’est Houston Rockets, par 114-104, étant l’absence de Durant une dalle trop lourde.

