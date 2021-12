Nul doute que la star de Liverpool signera un nouveau contrat, selon Stephen Warnock

Liverpool est pleinement conscient de la valeur financière que Mohamed Salah apporte au club et ce facteur jouera un rôle essentiel dans les négociations contractuelles, selon un expert.

L’avenir du joueur de 29 ans reste l’un des problèmes les plus urgents à Anfield au milieu de sa charge de titre en Premier League. Alors que son contrat expire en 2023, les Reds veulent l’attacher au plus vite.

Sa forme cette saison justifierait à elle seule un tel appel. En effet, Salah a marqué 22 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues.

Mais comme l’a souligné un observateur, il a développé son jeu cette saison avec des passes décisives et devient encore plus crucial pour ses coéquipiers.

Le coût de lier Salah à ce qui pourrait être son dernier gros contrat a été bien documenté. S’il exige 400 000 £ par semaine sur quatre ans, comme certains rapports l’ont affirmé, cela coûterait à Liverpool 83,2 millions de livres sterling.

Selon Stephen Warnock, cependant, Liverpool est au courant d’un autre aspect des pourparlers contractuels.

L’ex-homme de Liverpool a déclaré au Daily Mirror : « Du point de vue de Liverpool, le contrat ne se résume pas seulement à ce qu’il produit sur le terrain, vous devez penser à ce qu’il rapporte en termes de revenus.

« Les gens viennent à Anfield pour le regarder, il vend des chemises dans le monde entier, c’est une icône mondiale. Cela joue un rôle et je pense que Liverpool sait qu’il y a aussi ce côté-là.

« Je ne pense pas qu’il ne fasse aucun doute qu’il signera un nouveau contrat. »

Salah a été l’un des joueurs les plus remarquables de la Premier League cette saison. Il sera donc un gros raté lorsqu’il disputera la Coupe d’Afrique des Nations pour l’Egypte le mois prochain.

Mais à long terme, il a souligné que il ne peut se voir dans aucun autre club autre que Liverpool.

La baisse potentielle de forme de Salah à l’approche de la trentaine est une autre préoccupation pour les Reds.

La forme de Salah n’est pas un problème pour Liverpool – Warnock

Mais Warnock a ajouté : « Vous devez regarder son âge mais, maintenant, la façon dont les joueurs sont pris en charge, la façon dont ils prennent soin d’eux-mêmes, les installations, vous voyez la longévité augmenter.

«Auparavant, vous trouviez que les joueurs atteignaient 31/32 et devaient baisser les ligues, mais vous ne le voyez pas maintenant. Les joueurs peuvent concourir au plus haut niveau plus longtemps.

«Avec Salah, il suffit de regarder dans quelle condition il est pour savoir que c’est un gars très professionnel qui prend soin de lui.

« Je pense qu’il jouera au plus haut niveau pendant très, très longtemps parce qu’il a cette accélération, mais il a aussi plus à son jeu que cela – le centre de gravité bas, la déviation, le mouvement. »

Liverpool revient à l’action mardi face à Leicester en Premier League.