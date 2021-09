Numancia réalise le nul contre Terrassa (1-1)

19/09/2021 à 20h04 CEST

Les Terrassa et le Numance à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Terrassa Olympique. Les Terrassa Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel tenu contre le Terrain. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Numance Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Cerdanyola lors du dernier match disputé. Avec ce score, l’équipe de Tarragone est septième à l’issue du duel, tandis que le Numance est dixième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées par le même résultat 0-0.

En deuxième période, l’équipe locale a marqué un but, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Alex Fernández à 77 minutes. L’équipe Soriano a mis les tables grâce à l’objectif de Pablo Muñoz quelques instants avant le coup de sifflet final, en 86, clôturant ainsi le match avec un score de 1-1 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Terrassa a donné accès à Alex Fernández, montagnard et Fernandez pour Joël Priego, Marti et Charlie, Pendant ce temps, il Numance a donné le feu vert à Arellano, Tamayo et Ballarín, qui est venu remplacer Cotan, Présage et Agus Alonso.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Lledó, Bruno Lorente et Josu, de l’équipe locale et trois pour Cotan, Présage et Ferme, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Terrassa obtient cinq points et le Numance avec quatre pointes.

Le lendemain, l’équipe de Jordi Lopez affrontera contre Imbécile, Pendant ce temps, il Numance de Diego Martínez sera mesuré par rapport Club de sport.

Fiche techniqueTerrassa :Ortega, Morales, Pelegrin, Lucas Viña, Bruno Lorente, Martí (Serrano, min.68), Carlos (Fernández, min.72), Lledó, Josu, Aythami Perera et Joel Priego (Álex Fernández, min.68)Numance :Isma Gil, Borja Vicent, Cortijo, Pol Vidal, Borja San Emeterio, Cotán (Arellano, min.58), Tur, Diego Suárez, Agüero (Tamayo, min.58), Agus Alonso (Ballarín, min.70) et AllysonStade:Terrassa OlympiqueButs:Álex Fernández (1-0, min. 77) et Pablo Muñoz (1-1, min. 86)