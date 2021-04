Numancia remporte trois points après avoir battu Compostelle 1-2

04/03/2021 à 19:38 CEST

le Numance a remporté une victoire contre Compostelle par 1-2 lors de leur premier match de la deuxième phase du deuxième B, qui a eu lieu ce samedi dans le Stade municipal Vero Boquete de San Lázaro. Après le résultat obtenu, l’équipe Soriano est troisième avec 28 points à la fin du match et le Compostelle cinquième avec 25 points dans le casier après le match.

Le jeu a commencé de manière positive pour lui Numance, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Asier Benito, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe Soriano, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Moha sanhaji à la 69e minute. Compostelle grâce à un objectif de De manière à juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-2.

Le technicien de la Compostelle, Yago Iglesias, a donné accès au champ à Rodriguez, Gabri Palmás, Axel et Tirer remplacer Saro, Juampa, Miki et Pablo Antas, tandis que du côté du Numance, Alex Huerta remplacé Tony Gabarre, José Fran, Andres Garcia et De fruits pour Asier Benito, Tamayo, Cotan et Léger.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’entre eux (Brais Abelaneda) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, en particulier Cotan.

Avec ce résultat, le Compostelle reste avec 25 points et le Numance il monte à 28 points.

Le deuxième jour, le Compostelle jouera contre lui Marino Luanco loin de chez soi, tandis que le Numance fera face au Racing Ferrol dans son fief.

Fiche techniqueCompostelle:Pato Guillén, Álvaro Casas, Soto, Jimmy, Saro (Rodriguez, min 61), Bicho, Josiño, Pablo Antas (Baleato, min 71), Brais Abelaneda, Juampa (Gabri Palmás, min 61) et Miki (Axel, min 71)Numance:Ximo Miralles, Castro, Borja López, Aguirre, Lillo Castellano, Cotán (Andrés García, min.91), Fran Manzanara, Menudo (De Frutos, min.91), Moha Sanhaji, Tamayo (Jose Fran, min.80) et Asier Benito (Tony Gabarre, min 67)Stade:Stade municipal Vero Boquete de San LázaroButs:Asier Benito (0-1, min.44), Moha Sanhaji (0-2, min.69) et Soto (1-2, min.90)