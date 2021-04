Numancia s’impose face à Compostelle (3-0)

25/04/2021 à 15:05 CEST

le Numance consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Compostelle pendant le match qui s’est déroulé dans le New Los Pajaritos ce dimanche. le Numance Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Des sports par un score de 2-1. Pour sa part, Compostelle a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Langreo. Avec ce résultat, l’ensemble de Soria est troisième, tandis que le Compostelle Il est cinquième après la fin du match.

La réunion a bien commencé pour lui Numance, qui a tiré le pistolet de départ sur le New Los Pajaritos avec un but depuis le point de penalty de Léger en minute 6. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe Soriano d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score au moyen d’un deuxième but de Léger à 29 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Andres Garcia juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 87, mettant fin à l’affrontement avec un résultat final de 3-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Numance a donné accès à Tony Gabarre, De la campagne, Andres Garcia Oui Corral pour Asier Benito, Moha sanhaji, Fran Manzanara Oui Aguirre, Pendant ce temps, il Compostelle a donné accès à Alvaro Casas, Cousin Oui Gabri Palmás pour Jimmy, Rodriguez Oui Miki.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Borja Lopez, du Numance et deux à Pablo Antas Oui Alvaro Casas du Compostelle.

Pour le moment, le Numance il lui reste 34 points et le Compostelle avec 27 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase du deuxième B: le Compostelle tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Marino Luanco à la maison, tandis que le Numance jouera contre lui Racing Ferrol à domicile.

Fiche techniqueNumance:Jara, Lillo Castellano, Borja López, Castro, Aguirre (Corral, min.75), Fran Manzanara (Andrés García, min.72), Cotán, Tamayo, Menudo, Moha Sanhaji (Del Campo, min.72) et Asier Benito ( Tony Gabarre, min.60)Compostelle:Pato Guillén, Saro, Bicho, Soto, Miki (Gabri Palmás, min.79), Josiño, Jimmy (Álvaro Casas, min.72), Rodriguez (Primo, min.72), Brais Abelaneda, Guille Torres et Pablo AntasStade:New Los PajaritosButs:Menudo (1-0, min.6), Menudo (2-0, min.29) et Andrés García (3-0, min.87)