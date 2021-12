Numérique, finance et technologie : ère de la perturbation DiFiTe ; ‘dishoom dishoom’ continue

Nous avons besoin d’une gestion proactive du changement institutionnel, de meilleures mises à niveau réglementaires et de surveillance en permanence. (Image représentative)

Par Srinath Sridharan

Presque tous les films en hindi (ou dans toute autre langue indienne majeure) des années 1970 avaient une scène de bagarre, invariablement à l’apogée. Vous pouvez sûrement vous identifier à cet article, même si vous êtes né beaucoup plus tard que cela !

Coupure à la scène critique de point culminant « dishoom dishoom » dans n’importe quel film indien de potboiler ; il y aurait un combat où le héros serait défoncé par le méchant et sa bande de voyous. Le héros aurait l’air de s’accrocher au fil même de sa vie ; bien sûr, ajoutez quelques plans de l’héroïne criant à l’aide entre les deux. Ou même ajouter le sentiment ‘Ma’ en montrant la mère veuve du héros, pleurant de pure impuissance. Pourtant, soudainement, il trouverait l’énergie, l’endurance et la stratégie pour battre le méchant et les hommes de main.

Vous pouvez prédire la prochaine scène importante dans la plupart des films, celle de la sirène de la jeep de police et du convoi arrivant près du héros. Ensuite, les flics emmenaient le méchant et sa bande.

déception du 21ème siècle

Coupé au 21e siècle. Les marchés des capitaux et de la dette ont leurs propres sautes d’humeur. Les marchés rugissent et s’effondrent et les investisseurs réagissent. Les entreprises se trompent en suivant les règles et les règlements. Commettre des problèmes systémiques petits et plus importants. Ensuite, nous réagissons. Les consommateurs sont aux prises avec des processus de vente pas si clairs ; qu’il s’agisse d’un petit problème de produit financier (sous le couvert d’analphabétisme financier) ou de la non-application de la qualité des aliments ou de problèmes de surveillance réglementaire dans tout autre secteur industriel. Les consommateurs et les clients luttent avec le coût et le temps pour défendre leurs droits. Et encore une fois, nous ne faisons que réagir.

Le point est simple : dans presque toutes les crises, nous manquons le coche, et nous n’entrons en scène que lorsque des dommages ont été causés et que c’est alors une véritable crise ! Ensuite, nous faisons tout pour sauver l’optique. Une telle gestion optique est très inquiétante, car elle entrave le concept de justice et présume que tout le monde est en faute, juste pour prouver un point. Certains pourraient trouver du réconfort non pas dans l’exemple ci-dessus de films en hindi, mais dans le train-train généré par la préparation d’un grand mariage indien. Presque jusqu’au dernier moment, chaque logistique semble non préparée et toujours en cours.

Les régulateurs veulent trouver quelque chose que les autres ne voient pas facilement. Et ils veulent d’abord le voir et avoir encore le temps d’agir sur une telle découverte. Sur les marchés interconnectés d’aujourd’hui, une petite émission sur les marchés de la dette peut éroder les investissements détenus par les fonds de pension, les fonds communs de placement, les assurances ou les fonds de pension, les trésoreries d’entreprise et les investisseurs de détail. Il est essentiel que la technologie soit utilisée pour relier tous ces éléments et cela ne peut se produire que si la gouvernance des données respecte des normes irréprochables. Si tout le monde utilise le même format de données, il est traçable et la véracité des données peut être démontrée.

À l’échelle mondiale, les régulateurs se tournent de plus en plus vers les grands ensembles de données (y compris les données financières structurées, les transactions de paiement, les données granulaires non structurées, y compris celles provenant d’Internet) et les analyses pour fournir de nouvelles informations et améliorer la qualité de leurs évaluations et prévisions des risques. Plus de 70 pays ont adopté XBRL comme format de données standard pour la gouvernance des données, tandis qu’en Inde, nous avons des éléments de cette adoption et n’avons pas encore exploité tout son potentiel.

L’élaboration des politiques à l’heure de DiFiTe

À l’échelle mondiale, l’élaboration des politiques évolue généralement à une vitesse lente par rapport à la croissance exponentielle de l’espace de la quatrième révolution industrielle ; en particulier dans le numérique, la finance et la technologie (DiFiTe), les décideurs politiques, les législateurs et les régulateurs ont un grand défi devant eux. Malgré tous les efforts pour combler l’écart, ces acteurs semblent loin de la capacité numérique et de son utilisation potentielle et abusive.

À l’échelle mondiale, les réglementations à l’ancienne se sont avérées à maintes reprises inadéquates ; soudain, nous prenons conscience de cette réalité et appelons à l’action lorsqu’il y a une nouvelle crise. Et nous aurons donc une autre commission pour vérifier la nécessité de renforcer le règlement existant. Vraisemblablement par le même groupe d’ « experts » qui ont manqué de voir la crise précédente. Et un autre comité d’experts et de conseillers de l’industrie (que nous supposons sans parti pris ni lien avec des intérêts particuliers) se fera un plaisir de suggérer des projets de modifications qui seront soumis aux commentaires du public. Ce qui serait encore une fois une marque dans le SOP pour effectuer un tel changement réglementaire. Et enfin, nous aurons les changements proposés, quand il sera trop tard pour cela et qu’un autre problème aurait surgi pour un changement réglementaire. Cela semble familier, n’est-ce pas?

Nous avons besoin d’une gestion proactive du changement institutionnel, de meilleures mises à niveau réglementaires et de surveillance en permanence. C’est ici que RegTech et d’autres systèmes en temps réel activés par le numérique pourraient vous aider. Cela peut faire de la surveillance réglementaire une surveillance préventive et proactive plutôt qu’une surveillance post-événement.

Réorientation des institutions et du cadre

La plupart de nos institutions sont basées sur la hiérarchie plutôt que sur la connaissance. En outre, ils sont conçus pour des efforts basés sur la priorité, plutôt que pour être prêts pour une économie perturbatrice.

En ce qui concerne la nation bénéficiant d’une démographie plus jeune, nos institutions ne sont pas disposées et/ou prêtes à avoir des dirigeants plus jeunes. Alors que le concept d’expérience de travail et de loyauté employeur-employé était mesuré il y a des décennies, il s’agit désormais pour de nombreux secteurs de savoir dans combien de temps cette expérience ou même son absence peuvent être utilisées pour un impact sur la production. Ainsi, la manière conventionnelle que nous avons recrutée pour les capacités et les capacités institutionnelles doit être repensée, dans l’optique d’avoir une expérience contemporaine pertinente et de la mélanger avec un banc de connaissances institutionnelles. Depuis quand existe-t-il une corrélation directe ou positive entre l’âge humain et la maturité émotionnelle et les compétences en leadership ?

Dans le monde de l’économie des petits boulots et de la main-d’œuvre du savoir d’aujourd’hui, nous devons repenser nos points de vue dépassés sur les embauches latérales dans les institutions de réglementation. Globalement, il a été observé que la pollinisation croisée des talents entre les organismes de réglementation et les entités de l’industrie a ajouté de la valeur à toutes les parties prenantes. Alors que de nombreux talents de la réglementation après leur retraite passent au conseil du secteur privé, la même indemnité n’est pas accordée aux particuliers pour passer aux bureaux de réglementation en tant qu’embauches latérales.

Pour aider nos institutions avec du talent et du leadership, nous ne pouvons pas avoir de retards dans les nominations aux divers rôles institutionnels, plus encore dans les capacités de leadership.

Bien que nous nous attendions à ce que le secteur des entreprises fasse de manière proactive la planification de la relève et, de préférence, attende même qu’il annonce le successeur des mois à l’avance, il pourrait être utile d’instituer cette règle en tant que règle obligatoire pour nos institutions officielles. Pourquoi laissons-nous les rendez-vous au dernier jour ou, pire encore, gardons-nous le rôle vide pendant longtemps ? Surtout lorsque la date d’échéance du poste est connue longtemps à l’avance ; dans une nation de plus de 1,3 milliard d’habitants, sommes-nous si cruellement à court de talents ?

L’auteur est conseiller d’entreprise et commentateur indépendant des marchés

