Numérisation accélérée pour générer une croissance des revenus de 9 à 12 pc des entreprises nationales de services informatiques : ICRA

Les sociétés nationales de services informatiques devraient enregistrer une croissance des revenus en dollars de 9 à 12% au cours de l’exercice 2022, tirée par une demande accélérée de technologies numériques de la part des entreprises du monde entier et en partie à cause de la faible base de l’année dernière en raison de l’impact du COVID-19, notations L’agence ICRA a déclaré mardi. La croissance de l’industrie devrait légèrement ralentir à 6-9 pour cent au cours de l’exercice 2023, en partie également en raison de l’effet de base, a déclaré l’ICRA dans un communiqué.

« Conformément à la trajectoire de croissance observée au cours des derniers trimestres, les sociétés indiennes de services informatiques devraient enregistrer une croissance saine à court terme en raison des facteurs favorables susmentionnés », a déclaré Deepak Jotwani, vice-président adjoint et chef de secteur de l’ICRA. Il a ajouté que cette croissance a été soutenu par une hausse dans tous les secteurs verticaux clés tels que BFSI, les télécommunications, la fabrication, la vente au détail et la distribution.

Cependant, des inquiétudes ont émané des niveaux d’attrition élevés pour l’industrie en raison de la forte demande de technologies numériques et du manque de main-d’œuvre qualifiée adéquate pour les servir. Les entreprises requalifient leurs employés pour surmonter ce défi. De plus, elles ont également été en mesure d’augmenter la productivité des employés. grâce à un déploiement accru de la technologie.

L’embauche par les sociétés informatiques atteint un niveau record grâce à une forte demande et les ajouts nets au cours des quatre derniers trimestres ont augmenté de façon exponentielle, a noté Jotwani. L’ICRA a déclaré que les sociétés de services informatiques restent concentrées sur l’amélioration de la part des contrats à prix fixe, car cela garantit de meilleurs revenus. visibilité et permet également un déploiement plus important des ressources offshore où les salaires sont inférieurs de 60 à 70 pour cent, couplé à une meilleure utilisation de la main-d’œuvre dans ces projets et le déploiement de l’automatisation.

Les avantages sont partagés avec le client conduisant à un avantage mutuel. La part des contrats à prix fixe est restée entre 60 et 65 pour cent au cours des trois dernières années, a déclaré l’ICRA. cents au deuxième trimestre de l’exercice 2022, compte tenu de la part plus élevée de nouveaux contrats et de la combinaison de contrats obtenus.

« L’ICRA a des perspectives stables sur l’industrie indienne des services informatiques, en raison de l’impact minimal de la pandémie sur les revenus et la rentabilité et des perspectives de bénéfices stables à court et moyen terme », a déclaré Jotwani.

