Numérisation dans les services financiers et les assurances : éléments clés à retenir lors de la préparation de la stratégie numérique

Par Nitin Singhal

L’un des résultats de 2020 est l’émergence d’une économie numérique – une économie où les avenues et les alternatives numériques sont tout aussi efficaces que les engagements traditionnels l’étaient en 2019. Bien qu’aucune alternative numérique ne remplacera jamais les synergies qui découlent des interactions physiques et interpersonnelles, c’est sûr pour dire que la pandémie a inauguré une transformation numérique des marques et des processus à deux grands niveaux – la numérisation absolue de l’infrastructure et l’accent mis sur la création ainsi que la fourniture d’expériences holistiques, empathiques et significatives pour les clients. Cela était particulièrement pertinent pour le secteur des services financiers et de l’assurance (FSI) à travers le monde.

Sur le marché actuel, les chefs d’entreprise de l’industrie FSI doivent explorer de nouveaux moyens de gestion de l’expérience client (CXM) pour répondre à l’évolution des demandes des clients. Voici quatre points à retenir qu’ils peuvent agir dès aujourd’hui !

Adoptez un rythme plus rapide vers la transformation numérique

La transformation numérique a lieu dans l’industrie FSI depuis des années, mais le choc soudain sur le système l’année dernière a provoqué une adoption du numérique dans l’ensemble de l’industrie. Pour réduire la pression sur les services des succursales et le téléphone, de nombreux fournisseurs de FSI ont encouragé l’utilisation des canaux numériques et mobiles. En plus d’offrir une commodité pendant une période de bouleversement, cela a également présenté une opportunité de fournir des interactions plus significatives aux clients. Les ISF devraient profiter de cette dynamique pour continuer à investir dans la transformation numérique. Le travail numéro 1 consiste à optimiser le site Web de leur entreprise pour différents publics, ce qui nécessite une plate-forme numérique solide et des tests constants pour garantir que le contenu et les expériences sont personnalisés pour chaque visiteur.

Max Bupa a établi sa présence numérique en 2020 avec le lancement de son site Web et n’a pas tardé à affiner son parcours numérique et à créer un modèle totalement autonome où les consommateurs pourraient acheter une assurance de bout en bout en ligne. Elle a pu augmenter le trafic de son site Web de 70 % en cinq mois grâce à des expériences plus engageantes et pertinentes, et a fait passer son activité directe du numérique de 5 % à 15 %.

Réévaluer la technologie

Chaque année, les entreprises FSI investissent massivement dans leurs systèmes de base, cependant, la pandémie a mis en évidence que la technologie alambiquée et obsolète reste un problème majeur. Près des deux tiers des cadres de la banque de détail sont aux prises avec des systèmes hérités, tandis que plus d’un quart des répondants des services financiers et des assurances travaillent sur plusieurs solutions martech. En plus d’être frustrante et chronophage, cette approche fragmentée empêche également les entreprises de voir un parcours client unifié.

C’est une opportunité, surtout à un moment où un nombre record de clients se déplacent en ligne. Les entreprises ne devraient pas considérer la transformation des technologies de base comme un projet radical et ponctuel, mais comme quelque chose qui peut être fait progressivement pour minimiser les perturbations ! HDFC Bank est à l’avant-garde de l’exploitation des plateformes numériques et technologiques pour offrir des produits et des services depuis de nombreuses années. Pour prendre en charge l’interface physique zéro ou minimale en dernier

année, il a organisé des parcours numériques fluides pour les clients avec des offres innovantes telles que des prêts personnels de 10 secondes, Zip Drive et Zip Ride pour les prêts à quatre et deux roues, le compte Insta, etc.

Prioriser les données

La clé du succès futur d’initiatives telles que l’automatisation ou les technologies intégrées ou l’expérience client réside dans les données. Dans le rapport sur les tendances FSI 2021, seulement 25 % des entreprises pensaient que le manque d’informations sur les clients freinait leurs efforts de marketing et d’expérience client. Dans le même temps, seulement 27% ont déclaré avoir une connaissance significative du parcours client. Cela révèle un angle mort potentiel pour de nombreuses organisations FSI, indiquant qu’elles sous-évaluent ce domaine.

Les données sont la clé. Les entreprises FSI doivent se concentrer sur l’intégration des données en ligne et hors ligne pour gagner en visibilité sur ce que les clients font en ligne, guidant ainsi les décisions en temps réel et améliorant les expériences numériques.

Bajaj Finserv a tiré parti d’outils d’analyse avancés pour comprendre l’évolution du comportement des clients. Grâce à l’utilisation intelligente de modèles commerciaux centrés sur les données, l’entreprise réussit sur le marché en favorisant de meilleures connexions client et en proposant des parcours personnalisés.

Concentrez-vous sur les interactions significatives

La pandémie a révélé la demande des consommateurs pour de meilleures informations sur leurs finances, incitant les entreprises à reconnaître l’importance d’interactions numériques significatives en mettant beaucoup plus l’accent sur les offres et la communication personnalisées. Les IFS doivent continuer à se concentrer sur la réduction de l’écart entre le client, les canaux qu’ils utilisent et, surtout, l’expérience qu’ils attendent. Ils doivent traiter leurs clients et prospects comme des personnes et non comme des ensembles de données, et offrir une expérience exceptionnelle et pertinente à chaque point de contact pour les transformer en fidèles de la marque, ajoutant une valeur supplémentaire grâce au conseil et à l’assistance.

Embrasser l’avenir

Il ne fait aucun doute que le secteur FSI subit un changement fondamental. Le rôle du numérique ayant fait un bond pour toutes les entreprises dans la pandémie, le moment est venu pour les entreprises de réfléchir et de travailler sur leur stratégie numérique qui permet une efficacité d’échelle et opérationnelle pour les années à venir.

(Nitin Singhal est directeur général, Digital Experience, Adobe India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

