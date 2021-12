numéro 1 dans le top Radionique 2021

En l’an 2020 L’Amérique latine a été l’épicentre de la pandémie. La situation, qui n’est pas facile pour les pays avec diverses limitations face aux défis dérivés des confinements, a mis en évidence plusieurs problèmes qui venaient de loin. La Colombie a dû faire face à plusieurs crises en même tempsCar l’urgence sanitaire est intervenue dans un contexte de migration, de division politique, de chômage et d’inégalités de longue date.

De 2012 à 2020, le pays n’a pas réalisé de changement significatif dans les valeurs de perception de la corruption. Selon Transparency International, cela avait un score de 39 points, un nombre alarmant car, étant inférieur à 50 points, cela signifie qu’il existe de graves niveaux de corruption dans le secteur public. De plus, depuis 2019, le niveau d’inégalité en Colombie était le plus élevé des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et au milieu de la crise du COVID-19, selon un rapport de la Banque mondiale, il a augmenté, entraînant à environ 3,6 millions de personnes dans la pauvreté. Ce 2021 le taux d’informalité oscille entre 48%.

Ce n’est donc pas gratuit qu’une chanson comme « Tous les Regalao », par Edson Velandia et Adriana Lizcano, est devenu le numéro un des Radionique. C’est un morceau qui a collé où c’était, quand c’était et comment c’était, et qui a transformé le gâteau en une phrase, une idée, que certains politiciens de ce pays répètent de temps en temps et qui dénote qu’il y a une croyance en Ceci concerne. Rappelons-nous, pour citer un exemple, qu’au milieu de cette situation difficile qui a été expliquée plus tôt, la vice-présidente Marta Lucía Ramírez a réussi à dire : « Il ne s’agit pas d’être attentif à voir ce que le gouvernement fait pour chacun de nous, mais ce que nous faisons pour que le pays progresse ». Et juste comme ça, la responsabilité est revenue comme quelque chose de simplement individuel, d’attitude et de volonté, et a allégé la charge des barreurs de ce navire.

Et là, une cible a été dessinée dans laquelle les artistes basés à Piedecuesta, Santander, ont pointé leurs fléchettes, et ce qu’ils ont tiré, inversant cette déclaration qui se répète tellement d’en haut. Dans « Todo Regalao », ils soulignent que les « assistés » sont d’autres, qui sont souvent ceux au pouvoir, l’un monopolisé depuis tant d’années par toutes sortes de pratiques et d’astuces, ceux qui veulent vivre du travail des autres.

C’était aussi une chanson urgente, sortie le 27 avril, à la veille de la grève nationale, et qui avec humour et intelligence fonctionnait comme brochure sonore, celui qui a alimenté les esprits des dealers et qui a mis le doigt sur le bobo, dans le pillage, dans la corruption, dans l’inégalité. Avec de la raspada cumbia et un simple beat électronique, il recherchait plus que la beauté poétique le langage direct pour faire de sa chanson aussi un canal de mémoire d’un pays qui, bien qu’il ait su résister, a besoin d’un changement.

En ces derniers jours de l’année, on se souvient de cette harangue encore toute neuve pour 2022.