Numéros gagnants au loto ce soir – êtes-vous un gagnant du jackpot de 3,8 millions de livres sterling ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le jackpot de 3,8 millions de livres sterling de ce soir est vraiment de l’argent de rêve devenu réalité. Le numéro gagnant sera tiré vers 19h45 ce soir et les résultats du Thunderball seront tirés une demi-heure plus tard – voici les dernières informations sur les tirages de ce soir.

La loterie nationale affirme que le loto est « le jeu préféré de la nation », avec des prix si énormes à gagner chaque semaine qu’il est facile de comprendre pourquoi.

Le jackpot de ce soir a été augmenté de 2 millions de livres sterling après que les Britanniques n’ont pas réussi à faire correspondre tous les nombres nécessaires pour réclamer le premier prix du tirage de mercredi.

Si personne ne parvient à remporter le premier prix, le jackpot sera reporté au prochain tirage le 20 octobre.

Comment jouez-vous au Loto ?

Les jours sans tirage, les Britanniques peuvent acheter des billets de loto entre 6h et 23h.

En sélectionnant un Lucky Dip, les numéros sont choisis au hasard pour vous.

Les tirages du loto ont lieu tous les mercredis et samedis et les joueurs doivent être âgés de 18 ans ou plus.

Les joueurs peuvent acheter jusqu’à sept lignes de numéros sur chaque billet.

Dans l’ensemble, les joueurs de loto peuvent acheter jusqu’à 10 coupons à tout moment – avec un maximum de sept lignes de numéros par coupon.

Avec chaque ligne coûtant le plus de 2 £, tout joueur peut dépenser pour un tirage est plafonné à 140 £.

Comment fonctionne le jeu Thunderball ?

Le loto n’est pas le seul jeu proposé par la Loterie nationale – les numéros du Thunderball seront également tirés ce soir.

Pour seulement 1 £ par partie, les joueurs de Thunderball pourraient avoir une chance de remporter un jackpot de 500 000 £.

Les numéros Thunderball sont tirés tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis.

Quels sont les numéros gagnants de ce soir ?

Le tirage du Loto de la Loterie Nationale du 16 octobre a eu lieu voici les numéros gagnants de ce soir :

Les numéros gagnants du Loto de ce soir sont 24, 21, 58, 18, 37, 4, et la boule bonus est le 22.

Les numéros Thunderball gagnants sont : 8, 11, 15, 29 et 30. Le numéro Thunderball est 1.