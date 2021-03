Numinus Wellness est peut-être le meilleur titre de Penny à acheter aujourd’hui

Je ne suis pas un grand fan des penny stocks. Comme je le dis toujours aux clients, les actions penny se négocient à moins de 1 $ pour une raison, et cette raison n’est généralement pas bonne. Mais, chaque règle a des exceptions. Et mon exception à la règle des penny stocks est Numinus Wellness (OTCMKTS:LKYSF). Le cours de l’action LKYSF oscille aujourd’hui autour de 80 cents – ce n’est pas un bon signe. Mais les fondamentaux sous-jacents à Numinus Wellness sont très convaincants, et si certaines choses se passent bien pour cette société, le cours de l’action LKYSF pourrait grimper à 10 $ ou plus au cours des prochaines années.

Pourquoi?

À cause du Shroom Boom.

En bref, le Shroom Boom est la légalisation et la commercialisation de masse imminente de médicaments d’inspiration psychédélique pour le traitement des troubles de santé mentale, comme le TDAH, la toxicomanie et la dépression. C’est une énorme tendance. C’est le Cannabis Boom 2.0. Il se terminera finalement par une nouvelle classe de médicaments qui traiteront des troubles que, pendant des décennies, les professionnels de la santé considéraient comme incurables.

Numinus Wellness est à la pointe de cette mégatendance. C’est l’une des rares entreprises au monde à faire activement progresser le front des médicaments d’inspiration psychédélique, et en effet, on pourrait affirmer que Numinus est devenu un leader dans ce domaine. Pourtant, les autres «leaders» dans ce domaine valent plus d’un milliard de dollars. Numinus vaut moins de 200 millions de dollars – et 65 millions de dollars de cette capitalisation boursière sont couverts en espèces.

De toute évidence, l’action LKYSF a un énorme potentiel de hausse.

Donc, s’il y avait chaque fois et un endroit pour acheter un sou, ce moment est venu et le stock est Numinus.

Voici un aperçu plus profond.

LKYSF Stock: Bienvenue dans le Shroom Boom

En ce qui concerne le stock LKYSF, tout tourne autour du Shroom Boom.

La santé mentale est un énorme problème. Environ 450 000 personnes dans le monde meurent chaque année de la consommation de drogues, tandis que près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent actuellement d’un trouble de santé mentale ou de toxicomanie.

En fait, la raison pour laquelle les troubles de santé mentale sont un besoin médical si énorme non satisfait est que nous avons longtemps évité les médicaments mêmes qui fonctionnent le mieux pour guérir les problèmes de santé mentale: les psychédéliques.

Oui. Ces psychédéliques. Champignons magiques. LSD. MDMA. DMT.

Une récente vague de recherche universitaire a découvert que ces médicaments autrefois tabous ont en fait un immense potentiel thérapeutique.

Une paire d’études récentes de Johns Hopkins ont montré que l’ingrédient actif des «champignons magiques» (quelque chose appelé psilocybine) peut considérablement aider à arrêter de fumer et à réduire la dépendance à l’alcool.

Une étude encore plus récente de Johns Hopkins publiée en 2020 a révélé que la psilocybine peut soulager les niveaux d’anxiété et de dépression chez les personnes ayant un cancer potentiellement mortel diagnostiqué quatre fois mieux que les antidépresseurs traditionnels sur le marché.

Cette découverte corrobore une étude antérieure de la NYU, qui a révélé que la psilocybine provoque une réduction «rapide et durable» des niveaux d’anxiété et de dépression chez les patients cancéreux. Pendant ce temps, une étude récente de l’UC Davis a révélé que le microdosage psychédélique peut produire des effets comportementaux bénéfiques chez les patients atteints de troubles de santé mentale.

La liste des études universitaires s’allonge encore et encore.

Cette recherche révolutionnaire s’est associée à un changement de perception du public (Netflix a publié une avalanche de films pro-psychédéliques au cours des 12 derniers mois, mis en évidence par Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics) et à des lois changeantes (Le jour des élections 2020, Washington DC et Oregon tous deux ont adopté des mesures pour décriminaliser / légaliser la psilocybine) afin de créer les bases d’une nouvelle classe de médicaments supérieurs d’inspiration psychédélique pour devenir la norme de traitement mondiale pour la santé mentale et la toxicomanie.

Il s’agit d’une mégatendance d’investissement à ne pas manquer – et tout commence maintenant, avec l’action LKYSF.

Un chef de file dans la recherche en médecine inspirée par la psychédélique

Numinus Wellness est une entreprise de santé mentale entièrement intégrée et verticalisée de 180 millions de dollars basée au Canada qui se concentre sur le développement et la prestation de psychothérapies assistées psychédéliques pour traiter divers troubles de santé mentale et de toxicomanie.

Il y a beaucoup d’entreprises dans cet espace. Mais Numinus se distingue par sa position de leader précoce sur le marché.

Le laboratoire de biosciences de la société, agréé par Santé Canada, fonctionne depuis 2012. Il est généralement considéré comme le premier laboratoire de recherche axé sur les psychédéliques au Canada. Pour cette raison, Numinus est la première entreprise publique au Canada à recevoir une licence pour produire et extraire de la psilocybine à partir de champignons.

En tant que première et seule entreprise à posséder cette licence, Numinus est la première entreprise à s’associer à MAPS dans le cadre du premier essai canadien d’accès compassionnel de la MDMA pour le SSPT et à plonger tête la première dans le premier essai compassionnel du Canada sur la psilocybine pour les troubles liés à l’usage de substances. De plus, la société vient de recevoir des modifications à sa licence fédérale au Canada pour permettre la possession, la production, l’assemblage, la vente, l’exportation et la livraison d’une grande variété de psychédéliques, y compris la kétamine et le LSD – également une première.

Essentiellement, Numinus est la seule entreprise au Canada à participer activement à de multiples essais testant des médicaments d’inspiration psychédélique pour le traitement des troubles de santé mentale.

Parallèlement, en tant que société leader dans la recherche et les tests de thérapies inspirées des psychédéliques, Numinus est également la société leader en matière de commercialisation et de distribution de ces médicaments. Par le biais de sa division Santé, Numinus soutient déjà activement trois cliniques pour administrer une psychothérapie assistée par la kétamine.

Ainsi, Numinus est également l’un des premiers leaders de la commercialisation et de l’administration de médicaments d’inspiration psychédélique. Bien sûr, cela augure bien pour l’action LKYSF.

Les ressources pour soutenir le leadership précoce

En ce qui concerne les premiers leaders des mégatendances émergentes, vous devez toujours vous demander: peuvent-ils maintenir leur avance à mesure que le marché se développe?

En ce qui concerne le stock LKYSF, la réponse est oui.

En effet, au cours des derniers mois, la société a conclu plusieurs accords de financement et dispose maintenant de 65 millions de dollars en espèces sur le solde. Hors leader du marché psychédélique, Voies COMPASS (NASDAQ:CMPS), c’est à peu près autant d’argent que n’importe qui a sous la main dans ce secteur.

Avec ce solde de trésorerie et sa récente dynamique commerciale, Numinus Wellness a ce qu’il faut pour maintenir son leadership précoce dans le Shroom Boom via des acquisitions, des investissements en R&D et des partenariats stratégiques.

À long terme, nous voyons Numinus émerger comme l’un des acteurs les plus importants de l’espace des médicaments d’inspiration psychédélique.

Énorme hausse de la valorisation pour les actions Numinus

Dans Shroom Boom, vous avez trois entreprises leaders: Numinus, COMPASS Pathways et MindMed (OTCMKTS:MMEDF).

COMPASS est le leader incontesté avec son traitement COMP 360 qui fait l’objet d’essais cliniques. Mais aucune de ces trois startups de biotechnologie axées sur la recherche n’a encore de produit générateur de revenus sur le marché, et à long terme, elles ont toutes un potentiel incroyable.

Pourtant, alors que COMPASS Pathways présente une valorisation de 1,4 milliard de dollars et que MindMed vaut 1 milliard de dollars, le cours actuel de l’action LKYSF implique une capitalisation boursière pour Numinus de seulement 180 millions de dollars.

Supprimez les 65 millions de dollars inscrits au bilan de l’entreprise, et vous parlez d’une valeur d’entreprise de seulement 115 millions de dollars.

Une partie de cet écart peut s’expliquer par la maturité de l’entreprise. Mais pas tout. Au lieu de cela, fondamentalement parlant, la majeure partie de cet écart ne devrait pas exister – et c’est pourquoi l’action LKYSF peut être la meilleure action penny à acheter aujourd’hui.

Conclusion sur l’action LKYSF

Je n’aime généralement pas les penny stocks. Mais j’aime l’action LKYSF, car avec Numinus Wellness, vous avez un leader précoce dans une mégatendance émergente, avec une tonne de liquidités, une tonne de dynamisme commercial et une tonne de potentiel. C’est pourquoi l’action LKYSF est mon stock de penny préféré à acheter aujourd’hui.

Mais ce n’est pas mon titre préféré à acheter aujourd’hui.

Au lieu de cela, la meilleure action de croissance à acheter aujourd’hui est une entreprise qui me rappelle un jeune Amazon (NASDAQ:AMZN). En effet, je pense qu’acheter cette action aujourd’hui pourrait être comme acheter une action AMZN en 1997 – avant qu’elle ne grimpe de milliers de pour cent.

De quel stock je parle?

