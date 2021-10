Nunes claque l’éveil lors de l’audience sur la diversité : nous ne pouvons pas contrer les missiles hypersoniques avec une meilleure utilisation des pronoms

par Kristina Wong, Breitbart :

Devin Nunes (R-CA), membre du classement du comité du renseignement de la Chambre, a imploré les dirigeants de la communauté du renseignement lors d’une audition sur la diversité mercredi de rester en dehors de la politique et de se concentrer sur la défaite des ennemis.

Lors de l’audience organisée par les démocrates sur « la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité » dans la communauté du renseignement (IC), Nunes a déclaré que l’IC semble se concentrer de plus en plus sur les problèmes qui détournent de sa mission de dissuader et de vaincre les ennemis de l’Amérique. « Malheureusement, nous ne pouvons pas contrer un lancement de missile hypersonique avec une meilleure utilisation des pronoms », a-t-il déclaré.

« Les indications, allant de vidéos de recrutement triviales aux estimations majeures du renseignement, montrent un engouement pour les dogmes de gauche et les actions politisées qui n’ont rien à voir avec la dissuasion de nos ennemis et la victoire des guerres », a-t-il poursuivi.

« Nous voyons cette tendance non seulement dans la communauté du renseignement, mais dans tout l’appareil de sécurité nationale – dans l’armée, le département d’État et d’autres organismes », a-t-il ajouté.

Il a cité des séminaires à West Point axés sur les dangers de la « suprématie blanche » et du « racisme systémique » et leur défense par le général Mark Milley ; la NSA aurait surveillé l’hôte de Fox News, Tucker Carlson ; une récente estimation du renseignement national sur l’alerte mondiale ; le Département d’État vantant la « Journée internationale des pronoms » et la « Journée de sensibilisation à l’intersexualité » ; la suspension de l’ancien avocat général de la NSA Michael Ellis pour des raisons politiques ; et le FBI utilise tristement des informations falsifiées pour obtenir des mandats d’espionnage de l’associé de la campagne Trump, Carter Page.

« La liste s’allonge encore et encore », a déclaré Nunes. « Pendant ce temps, la matrice internationale des menaces ne prend pas de temps car nos agences de sécurité nationale sont fascinées par la théorie critique de la race et l’étiquette des pronoms. »

Il a déclaré que la Chine devenait de plus en plus agressive envers Taïwan, en plus de sa campagne de vol de propriété intellectuelle, d’espionnage, de manipulation de devises, de coercition des entreprises et de cybercriminalité contre les États-Unis.

Nunes a également noté les récents essais de missiles hypersoniques de la Chine, qui auraient pris l’IC par surprise, et a noté les retombées continues du retrait de l’administration Biden d’Afghanistan, y compris l’autonomisation des talibans et des Américains et alliés laissés pour compte.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas contrer un lancement de missile hypersonique avec une meilleure utilisation des pronoms, et une meilleure compréhension de la rage blanche n’aidera pas à sauver les Américains bloqués en Afghanistan », a déclaré Nunes.

