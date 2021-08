Nunes contre Spencer pour le titre poids plume

Les fans de la MMA ils pourront profiter d’un nouvel événement en direct sur DAZN, le service mondial de streaming sportif en direct et à la demande. La plateforme diffusera en direct la carte principale de ‘UFC 250 : Nunes vs Spencer’ à l’aube du samedi au dimanche 7 juin (04:00 h) avec des commentaires dans Espagnol.

La soirée, qui se déroulera au UFC APEX Las Vegas, a la Amanda Nunes (19-4-0) contre Felicia Spencer (8-1-0) comme combat vedette de la nuit. Les deux combattants seront mesurés par le Ceinture du monde poids plume UFC.

Ce sera le ppremière fois que Nunes a défendu le titre depuis qu’il a battu Cris Cyborg à l’UFC 232 en décembre 2018.

En plus du combat pour le titre, l’UFC 250 offrira aux fans la possibilité de profiter de la duelo au poids coq entre Raphael Assuncao (27-7-0), numéro cinq au classement, et Cody Garbrandt (11-3-0), qui revient à l’UFC après plus d’un an.

Programme UFC 250 du dimanche 7 juin sur DAZN :

Amanda Nunes (c) contre Felicia Spencer – Ceinture mondiale poids plume UFC

Raphaël Assuncao contre Cody Garbrandt

Aljamain Sterling contre Cory Sandhagen

Neil Magny contre Anthony Rocco Martin

Eddie Wineland contre. Sean O’Malley

Après le direct, DAZN proposera l’événement pendant une semaine à la demande sur la plateforme. De plus, les amateurs de sports de contact peuvent profiter ‘Club de combat’ qui comprend différents rapports spéciaux de MMA, aussi bien que ‘UFC Rembobinage’ un espace qui rassemble certains des meilleurs combats récents.