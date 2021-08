Nunes et Spencer se battent pour la ceinture mondiale poids plume de l’UFC dans la cage

La UFC Il revient à la charge et le fait avec une affiche stellaire à l’aube du samedi au dimanche, dans laquelle la présence de la reine de l’octogone, la Brésilienne Amanda nunes (32 ans). Champion des poids coq, Nunes (19-4-0), la numéro 1 du classement UFC, et la première femme à être championne de deux catégories différentes en même temps, sera mesurée à Félicia Spencer (26 ans), une femme dure et dangereuse, qui a déjà montré sa ténacité enfermée dans la cage à plus d’une occasion.

Un danger qui a rappelé le portail MMA rappelant que Spencer (8-1-0), ancienne championne de l’Invicta FC de 145 livres, s’est reflétée dans la punition qu’elle a infligée à l’une des femmes les plus redoutées de l’histoire des arts martiaux mixtes, Cris Cyborg. Les deux combattants seront mesurés pour la ceinture mondiale poids plume de l’UFC. Ce sera la première fois que Nunes défendra le titre depuis sa défaite contre Cris Cyborg en UFC 232 en décembre 2018.

En plus du combat pour le titre, l’UFC 250 offrira aux fans la possibilité de profiter du duel des poids coq entre Raphaël Assuncao (27-7-0), numéro cinq au classement, et Cody Garbrandt (11-3-0), qui revient à l’UFC après plus d’un an.

Programme UFC 250 du dimanche 7 juin sur DAZN :

-Amanda Nunes (c) c. Felicia Spencer – Ceinture mondiale poids plume UFC

-Raphaël Assuncao contre. Cody Garbrandt

-Aljamain Sterling contre Cory Sandhagen

-Neil Magny contre Anthony Rocco Martin

-Eddie Wineland contre. Sean O’Malley