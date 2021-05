Nunes, haut républicain du comité de la maison Intel, dit que “ tout pointe vers le laboratoire de Wuhan ” ⋆ .

Le représentant californien Devin Nunes, le principal républicain du comité du renseignement de la Chambre, a déclaré jeudi que les origines du virus COVID-19 pointaient très probablement vers le laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

«Nous avons beaucoup de preuves circonstancielles qui indiquent une fuite de laboratoire», a déclaré Nunes sur «Just the News AM». «De toute évidence, nous soupçonnons que tout pointe vers le laboratoire de Wuhan.»

Le rapport de son comité, publié mercredi, a compilé des preuves du département d’État et de sources médiatiques détaillant comment les diplomates américains en Chine ont fait référence à des conditions dangereuses dans le laboratoire de Wuhan, une possible panne de courant au laboratoire en 2019 et plusieurs chercheurs tombés malades avec des symptômes de type COVID.

Le rapport mentionnait également un autre incident en 2004 concernant une fuite virale dans un laboratoire de Pékin similaire au coronavirus.

Il a déclaré à l’animatrice de l’émission Sophie Mann qu’il y avait très peu de preuves indiquant «un mec chinois qui a mangé une chauve-souris sur un marché humide», se référant à l’explication du gouvernement chinois sur la façon dont le virus qui a tué environ 3,4 millions de personnes dans le monde a commencé.

Nunes a déclaré qu’il était temps de mettre fin à la politisation du coronavirus, arguant que lorsque la pandémie a commencé en mars 2020, des démocrates comme Nancy Pelosi et les grands médias ont accusé les républicains de racisme de prétendre que le virus était originaire de Chine.

«Juste au moment où ce virus a commencé et les accusations selon lesquelles les républicains étaient racistes et que nous allions contre des gens qui se trouvaient être d’Asie, Nancy Pelosi était à San Francisco pour encourager les gens à sortir dans la rue pour ne pas avoir peur, eh bien , wow comment les temps ont changé. “

