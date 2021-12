Nunes, l’intouchable – AS.com

Amanda Nunes a connu sa dernière défaite en 2014. Cat Zingano l’a assommée et l’a fait changer. La Brésilienne est allée à l’American Top Team et depuis qu’elle est arrivée dans son nouveau gymnase, elle n’a pas perdu. Il y a eu 12 combats et neuf titres (six du coq et trois de la plume). En sept ans, il est devenu une légende vivante et, pour la grande majorité, le meilleur de tous les temps.

Chaque fois qu’il est dans l’Octogone, c’est un plaisir pour les fans et pour le moment, personne ne semble pouvoir lui tenir tête.. Cette année, en mars, il a conservé la ceinture de plumes et prévoyait de faire de même avec le coq en été… Julianna Peña vous attend à Las Vegas, une bonne combattante, mais comme c’est le cas pour le reste de ses coéquipières dans la division, il ne semble pas qu’elle puisse affronter la ‘Leona’.

Le Brésilien de 33 ans est clairement un favori. Peña vient de soumettre Sara McMann en janvier. Il est numéro 3 au classement, mais il vient de n’avoir remporté que deux de ses quatre derniers combats (contre Shevchenko et Randamie). L’Américaine, d’origine vénézuélienne, a un bon sol, ce doit être l’astuce qu’elle utilise pour tenter d’apprivoiser le champion. La frappe, la pression et le coup de poing d’Amanda lui rendront la tâche difficile. Alors que, le favori sait que chaque combat est une nouvelle opportunité pour Nunes d’agrandir sa légende et cela. Il ne peut y avoir de plus grande motivation.