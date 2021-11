NuNet a IDO sur OccamRazer

NuNet, une économie informatique décentralisée soutenue par les partenaires officiels de Cardano (ADA / USD) SingularityNET, effectuera une IDO sur la rampe de lancement décentralisée OccamRazer basée à Cardano, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le jeton NuNet $ NXT fera ses débuts sur OccamRazer le 25 novembre 2021.

NuNet fournit une puissance de calcul optimisée pour les réseaux décentralisés

L’économie informatique permet à tous ses membres de partager et de monétiser leurs ressources informatiques à grande échelle et met à la disposition des réseaux décentralisés une puissance de calcul distribuée et optimisée à l’échelle mondiale. Pour ce faire, il relie les ressources informatiques et les propriétaires de données aux processus informatiques qui en ont besoin.

Assurer une couche d’interopérabilité intelligente

Le mécanisme ci-dessus permet à NuNet de fournir une couche d’interopérabilité intelligente entre les infrastructures informatiques physiques et les processus informatiques. Cela se produit dans un écosystème, qui utilise les ressources informatiques latentes de la communauté sur le réseau informatique mondial.

Le Dr Kabir Veitas, PDG de NuNet, déclare :

En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires et conseillers de SingularityNET, nous avons identifié Cardano comme la blockchain la plus prometteuse pour le développement de réseaux décentralisés d’intelligence artificielle. Avec des liens étroits avec les entités officielles de Cardano, OccamRazer et l’équipe Occam.fi seront un partenaire et une plate-forme inestimables à travers lesquels faire nos débuts IDO. Nous sommes impatients d’accueillir NuNet dans la communauté Occam.fi et de lancer une IDO réussie.

L’infrastructure NuNet, qui est prise en charge, conseillée et alimentée par SingularityNET, permet un positionnement optimal des données, des interfaces et des processus d’IA au sein de votre réseau mondial. NuNet réduira les coûts informatiques globaux et permettra des processus commerciaux révolutionnaires pour l’économie des données et l’Internet des objets en configurant les paiements de machine à machine et les canaux de transmission de données.

Elliot Hill, responsable de la communication pour Occam.fi, déclare :

NuNet est une startup IDO ambitieuse soutenue par l’un des principaux projets d’intelligence artificielle dans l’espace blockchain. Avec une équipe de développeurs de blockchain et de conseillers experts de premier plan, NuNet est l’un des projets les plus excitants à lancer via OccamRazer à ce jour. Nous attendons avec impatience votre IDO le 25 novembre et la formation d’un partenariat durable avec NuNet à l’avenir.

Le jeton NuNet natif $ NXT est conçu comme un jeton utilitaire multi-chaînes pour accéder à l’écosystème et aux composants NuNet. Vous pouvez vous inscrire à NuNet IDO sur la zone de lancement OccamRazer.

Le post NuNet a IDO sur OccamRazer est apparu en premier sur Invezz.