Le championnat espagnol des poids mi-lourds n’est plus remis en jeu depuis mai 2017. Ce jour-là, Mustafa Chadlioui a battu Carlos Esteban. Les engagements de ‘Musta’ ont fait que la ceinture est restée vacante et personne ne l’a réclamée. Il n’y avait pas de prétendants, mais deux boxeurs et leurs promoteurs sont montés au créneau. César Núñez (18-3-1, 10 KO) et MGZ d’une part et Eusebio Arias (8-3, 4 KO) et KO Boxing d’autre part, ont accepté de monter dans la division pour s’affronter. Ils se verront ce samedi à Pampelune.

Le point où ils arrivent tous les deux est différent. Núñez a été champion du milieu en 2018, mais la division « était trop petite pour lui » et il est passé au super milieu. Là, il a joué plusieurs matchs internationaux, mettant en évidence en février dernier le Championnat de l’Union européenne. Il est tombé à Scardina et s’est tourné vers l’avenir pour un nouveau défi. « Je voulais ne pas avoir à souffrir pour faire ce combat. Ce sont mes derniers « palicos » en boxe et j’ai l’impression de pouvoir m’entraîner dur et manger en conséquence. Je ne marque pas de limite, cela la marquera (pointe le cœur). Je vois les enfants qui viennent de s’entraîner et continuent et le faisaient, mais maintenant je pense au repos. Je me rends compte que j’ai 36 ans et que je dois fermer des cycles, mais je veux vraiment ce combat et j’y mourrai s’il le faut. Même si je dois fermer, je vais« , dit le Navarrais dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’.

De son côté, Arias a défié Damián Biacho en 2019. Il est tombé et est revenu en février 2020 avec une autre victoire. Ce fut un grave revers avant la pandémie. « Je ne veux pas que cela sonne comme une excuse. Mon rival était meilleur et il m’a battu, mais j’ai passé une nuit terrible. J’ai eu mal au ventre … mais bon, ce sont des expériences à continuer d’apprendre. Je ne vais pas vous dire que pendant la pandémie je n’ai pas pensé à arrêter, mais j’aime boxer. Je suis revenu en mai de cette année et mes sentiments n’étaient pas bons, mais Vicente (Fernández, son entraîneur) m’a dit qu’il allait bien. Il revenait après une blessure à l’épaule. Maintenant, cette opportunité s’est présentée et nous sommes deux supermédias que nous avons été autorisés à télécharger. Nous sommes sur un pied d’égalité dans ce facteur« , reconnaît dans ‘Boxeo a la Carrera’.

Les deux cherchent donc la rédemption avec cette ceinture. Pour Nuñez « c’est une grande motivation pour pouvoir disputer ce titre et se battre devant son peuple. « Pour sa part, pour Arias, la localité n’est pas quelque chose qui lui importe beaucoup. »La ceinture est vacante, je pense que c’est comme aller combattre le champion. On sait que jouer à l’extérieur affecte, je ne le dis pas, c’est prouvé, mais je pense que ça n’aura rien à voir avec le résultat », confie-t-il. L’endroit promet des « surprises » et reste fidèle à son style courageux. « Que personne ne pense que je vais aller courir », prévient Arias. La guerre est prête. La bague les attend jeudi.