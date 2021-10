Nuno a décidé de supprimer un joueur de 100 000 £ par semaine à Tottenham et ne voyagera pas pour le match de ce soir

Photo de Marc Atkins/.

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Dele Alli a été exclu de l’équipe pour affronter Burnley ce soir dans une décision choc de Nuno Espirito Santo.

C’est selon le Daily Mail, qui affirme qu’Alli ne fera pas partie de l’équipe mais n’est pas blessé.

L’omission d’Alli semble être une décision du patron Nuno Espirito Santo, dont la patience avec Alli pourrait s’épuiser.

Nuno s’est engagé à jouer une équipe solide pour cet affrontement de la Coupe Carabao avec Burnley, considérant potentiellement cela comme la meilleure chance de Tottenham de remporter un trophée.

Qu’Alli ne soit pas du tout inclus est alarmant et pourrait être le début de la fin pour lui à Tottenham, même avec plus de trois ans restants sur son contrat de 100 000 £ par semaine.

Alli a brûlé vif mais a fait long feu à Tottenham

Nous nous souvenons tous à quel point Alli était bon quand il a fait irruption pour la première fois avec Tottenham.

Avec 46 buts lors de ses trois premières saisons à Tottenham, Alli était une star. Son but contre Crystal Palace aurait dû être le point culminant d’une brillante carrière.

Le milieu de terrain anglais de Tottenham Hotspur, Dele Alli (à droite), célèbre son deuxième but lors du match de football de Premier League anglaise entre Crystal Palace et Tottenham Hotspur à Selhurst Park, dans le sud de Londres, le 23 janvier 2016. . PHOTO / GLYN KIRK / . / GLYN KIRK ( Crédit photo doit lire GLYN KIRK/. via .)

Au lieu de cela, cela ressemble à un cas de potentiel non réalisé.

Depuis la fin de la saison 2017-18, Alli n’a trouvé le chemin des filets que 21 fois pour Tottenham. C’est moins que son total de 2016-17.

Aujourd’hui âgé de 25 ans, Alli ressemble à l’ombre de lui-même. La menace offensive semble avoir disparu, sa première touche ne s’est pas développée et il est à un million de kilomètres de la configuration anglaise.

C’est triste de voir la carrière d’Alli évoluer ainsi, mais il a peut-être besoin d’un nouveau départ maintenant. On dirait que Nuno envisage déjà la vie sans Alli à Tottenham.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

