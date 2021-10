Nuno a du mal à répondre à la question de Tottenham; Lloris fait écho à la perplexité

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a donné des réponses vagues lorsqu’on lui a demandé comment il allait renverser la vapeur, tandis que lui et Hugo Lloris ont répondu aux huées bruyantes entendues dans le stade.

Tottenham est tombé à une triste défaite 3-0 à domicile alors que Manchester United, assiégé par Ole Gunnar Solskjaer, a rebondi avec style. Une première mi-temps méfiante semblait sur le point de ne produire aucun but jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo produise un moment de magie aux dépens de Ben Davies.

Son Heung-min avait l’air le plus vif des attaquants de Tottenham, même s’il était gaspillé en créant une chance en or au-dessus de la barre.

Des huées bruyantes ont salué la décision de Nuno de remplacer Lucas Moura par Steven Bergwijn, et le mécontentement a pu être entendu tard dans la compétition après que United ait marqué son troisième.

S’adressant à Sky Sports, Nuno a déclaré: « Mauvaises performances. Pas trop de mots. Nous n’avons pas bien joué. United était plus fort que nous.

«Nous avons concédé de mauvaises manières, perdu des balles, autorisé des contre-attaques. Nous ne pouvions pas les briser. Ils étaient organisés.

« Le dernier passage n’a jamais été là, l’arrivée n’a jamais été là. Mauvaise performance. »

Lorsqu’on lui a demandé comment ils pouvaient changer les choses, Nuno a déclaré: «Essayer, soutenir les joueurs, trouver des solutions. Pas d’autre chemin. Nous devons travailler plus dur.

« Nous devons prendre le meilleur de tous nos joueurs. Ne pas se concentrer sur Harry [Kane]. Il faut les soutenir, les aider, essayer de leur faire croire qu’ils sont meilleurs qu’aujourd’hui.

Sur les huées bruyantes qui ont résonné dans le stade à plusieurs reprises, Nuno a admis : « Nous ne sommes pas sur la bonne voie.

« Cette saison fait partie du football. Les fans souffrent lorsque vous ne jouez pas bien. Ils ont montré qu’ils n’étaient pas contents. Nous continuons d’essayer.

Lloris admet que Tottenham est une montagne russe

Le capitaine de Tottenham, Lloris, s’est également adressé à la presse, déclarant : « Je pense que tout allait bien jusqu’à ce que nous concédions le premier but. En deuxième mi-temps, il y a eu trop d’erreurs avec le ballon.

« Avec deux ou trois passes [Manchester United] créé des occasions et ils ont marqué deux autres buts. À certains moments, nous avons été trop naïfs en seconde période. On attend plus. Nous nous attendons à plus de croyance. Plus de fierté.

« Ce n’est pas la première fois [we have played this poorly], même à la maison. On s’attendait à mieux contre Chelsea. Le prochain objectif est jeudi. Nous devons réanalyser et trouver du bon.

« Ce n’est pas du tout un bon moment. On concède trop, on ne marque pas assez, on ne crée pas assez. Mais je veux croire au club, à moi-même et à mes coéquipiers.

« Nous n’avons joué que 10 matchs dans la ligue, mais il y a trop de hauts et de bas. Dans un jeu, nous traversons tant d’émotions. Nous semblons toujours descendre. La confiance est également essentielle.

Sur le mécontentement des supporters, Lloris a ajouté : « Quand vous êtes un professionnel, vous vous attendez à des critiques. Les fans attendent plus de nous, mais ce n’est pas le moment de baisser les bras, c’est le moment de se serrer les coudes.

« Mais nous devons aussi trouver la solution pour aller de l’avant. »

