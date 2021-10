Nuno a remis un énorme ascenseur alors que le quatuor de Tottenham s’apprête à affronter Newcastle

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, devrait avoir les quatre internationaux sud-américains du club à sa disposition pour l’affrontement très attendu de dimanche contre Newcastle à St James ‘Park.

Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Emerson Royal et Davinson Sanchez devraient être disponibles pour le voyage à Tyneside, avec Éperons visant à sceller des victoires consécutives en Premier League contre les Magpies nouvellement créés.

Après trois défaites successives, les hommes de Nuno ont de retour à la victoire contre Aston Villa avant la trêve internationale.

Ils sont actuellement huitièmes du classement de la Premier League, mais ne sont qu’à deux points de Manchester United, quatrième.

Cependant, l’affrontement de dimanche sur Tyneside devrait être un test énorme, étant donné le facteur de bien-être après la sortie de Mike Ashley.

Les hommes de Steve Bruce sont actuellement 19e du classement. Cependant, St James ‘Park devrait basculer après la fin de la prise de contrôle du club par les Saoudiens.

Mais une bonne nouvelle majeure pour les Spurs est la disponibilité de quatre de leurs meilleures stars avant le match.

La paire argentine Romero et Lo Celso, l’arrière latéral brésilien Royal et le défenseur colombien Sanchez seront renvoyés en privé de leur devoir international pour jouer contre Newcastle, bien qu’ils aient visité des pays sur la liste rouge, selon le Daily Telegraph.

Ils seront tous en action pour leurs nations respectives jeudi et aux premières heures du vendredi matin. Cependant, le quatuor retournera immédiatement en Angleterre avant les matches de Premier League du week-end.

Le rapport ajoute que les quatre joueurs resteront ensuite à Spurs Lodge. Cela fait partie des conditions pour leur permettre d’affronter Newcastle dimanche.

Cependant, ils peuvent avoir à se rendre au match séparément de leurs coéquipiers afin de respecter les règles de sécurité COVID-19.

Newcastle déménage pour Mbappe, Haaland, Lingard, Tarkowski et co. évalué et prévu

La star de Tottenham apparaît sur le radar de Newcastle

Pendant ce temps, Dele Alli figure sur la liste des cibles potentielles de Newcastle United à la suite de leur prise de contrôle à gros prix, ont suggéré des rapports récents.

La propriété de Newcastle a récemment changé de mains, passant de l’impopulaire Mike Ashley à un consortium soutenu par l’Arabie saoudite. Maintenant avec une énorme puissance financière derrière eux, Newcastle devrait montrer plus d’ambition sur le marché des transferts.

Amanda Staveley, l’une des figures clés du consortium, a déjà dit qu’ils seront sur le marché des joueurs de classe mondiale. C’est un projet à long terme, cependant, ils devront peut-être se contenter de membres défavorisés des grands clubs pour combler le fossé.

Alors que Newcastle a déjà les finances pour tenter les gros joueurs, leur projet sportif prendra du temps. Actuellement dans la zone de relégation, ils pourraient avoir du mal à attirer les meilleurs talents immédiatement en janvier.

Mais plusieurs joueurs pourraient y voir une opportunité de relancer leur carrière. Dans cet esprit, ils ont été liés à des joueurs qui sont tombés dans les ordres hiérarchiques de divers clubs, tels que Donny van de Beek de Manchester United ou Aaron Ramsey de la Juventus.

Mais un autre milieu de terrain qui est apparu sur leur radar, comme le rapporte Diario Sport, est Alli.

Alli a inscrit deux buts et une passe décisive dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison. Mais il y a encore eu des rapports selon lesquels Tottenham pourrait tirer profit de lui en 2022.

LIRE LA SUITE: Tottenham et les stars de Man Utd » veulent tous les deux des mouvements du Real Madrid » dans la refonte d’Ancelotti