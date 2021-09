Nuno accuse Tottenham d’humilier les stars qui n’ont pas suivi les ordres

in

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a insisté sur le fait que plusieurs de ses stars “n’ont pas bien joué le plan de match”, tandis que le capitaine des Spurs a admis qu’elles avaient été “écrasées” par Arsenal.

La saison de Tottenham est allée de mal en pis avec une défaite 3-1 contre son rival amer Arsenal. Les Spurs ont été jugés insuffisants dans le département du désir et de la détermination en première mi-temps.

Harry Kane a notamment regardé une carapace de l’attaquant Tottenham les fans sont habitués à voir. Et tandis que lui et les Spurs ont trouvé leur place après la pause, le mal était déjà fait dans une première mi-temps vraiment lamentable.

S’adressant à Sky Sports après le match, Nuno a déclaré: «La performance n’était pas bonne. Le plan de match n’était pas bon. Les décisions n’étaient pas bonnes. Ce n’était pas une bonne journée pour nous. Certainement pas une bonne journée.

« Je vais être honnête. Lorsque vous avez un plan de match, vous devez prendre les bonnes décisions en termes de qui vous voulez sur le terrain pour développer ce plan de match.

«Je ne nommerai pas les personnes qui n’ont pas bien joué le plan de match, mais le plan de match n’était pas correct selon les joueurs qui étaient sur le terrain.

« Nous n’étions pas assez agressifs pour contrôler Arsenal au milieu de terrain. Nous avons souffert quand nous voulions aller devant et nous avons permis à Arsenal de venir à nous. Mauvaises décisions.”

Quant à savoir si Kane aurait dû avoir un penalty, Nuno a déclaré : « Je n’ai pas vu les images. L’arbitre et le VAR sont là pour juger. Ma tête n’est pas concentrée sur ce que je dois faire maintenant.

« On a préparé le match, on a fait une bonne rencontre, mais on n’a pas pu le faire. Nous n’étions pas assez forts. Ce n’est pas facile à dire.

« Les décisions n’étaient pas conformes au plan de match. Si vous voulez être fort au milieu de terrain, les décisions que j’ai prises n’étaient peut-être pas bonnes. Crédit à notre adversaire, ils étaient meilleurs que nous.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il est vital que les Spurs se remettent rapidement de cette défaite, le Portugais a ajouté : “Très rapidement.

« Nous devons séparer chaque match. Nous avons perdu contre Palace et Chelsea de différentes manières. Contre Chelsea, nous avions quelque chose sur quoi nous appuyer – aujourd’hui, nous n’avons rien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était l’homme qu’il fallait pour stabiliser le navire de Tottenham, Nuno était provocant. “Bien sûr”, a-t-il conclu. “Nous avons besoin d’une bonne communication, nous devons améliorer mentalement et physiquement les joueurs.”

“On s’est fait défoncer” – Lloris

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « Nous avons perdu le contrôle total en première mi-temps. Nous nous sommes fait écraser puis avons eu une bonne réaction.

« C’est frustrant et très décevant. C’est le moment de se serrer les coudes et de continuer.

« Les joueurs étaient prêts mais nous avons perdu un peu de contrôle. Nous avons perdu l’équilibre au milieu du terrain.

“Lorsque vous concédez trois buts lors de chacun des trois derniers matches de championnat, vous ne pouvez pas cacher les problèmes. Mais nous sommes professionnels. Il y a un long chemin à parcourir. Nous devons rester calmes. »

