Nuno clarifie la disponibilité de Harry Kane avant de faire une admission «normale»

Nuno Espirito Santo a déclaré qu’une décision serait prise samedi quant à savoir si Harry Kane est prêt à rejouer après avoir été exclu de leur équipe pour le match aller de la Ligue Europa Conference contre Pacos De Ferreira.

Kane ne faisait pas partie du groupe de voyageurs alors que les Spurs partaient pour le Portugal pour leur tout premier affrontement en Conference League. Il a également raté son match d’ouverture de Premier League contre Manchester City après des vacances prolongées au cours de l’été. Son avenir a dominé la spéculation sur les transferts ces derniers mois au milieu de l’intérêt de Manchester City.

Nuno, cependant, voudra garder son talisman, même s’il n’est pas encore tout à fait en pleine forme. Le nouvel entraîneur ne sait toujours pas quand il pourra faire appel à Kane.

S’exprimant avant leur match contre Pacos De Ferreira, Nuno a déclaré à propos de Kane : « Il s’est entraîné aujourd’hui et il s’entraînera demain.

“Il est mieux. Sa forme physique s’améliore de plus en plus. Il rejoindra le groupe vendredi puis il prendra la décision samedi [if he can play against Wolves on Sunday].

« Il est meilleur qu’hier et j’espère qu’il sera meilleur demain. C’est ainsi que devraient être tous les joueurs qui travaillent. Jour après jour, récupérer et développer sa forme physique.

Pourtant, pour vraiment travailler avec Kane sur le terrain, Nuno a ensuite été pressé de savoir s’il avait parlé à l’attaquant.

Nuno a répondu : « Nous parlons à tous les joueurs quotidiennement. C’est normal qu’on leur parle à tous.

Ailleurs dans sa conférence de presse, Nuno a confirmé qu’il changerait d’alignement pour le match. Il a précisé : « Les joueurs qui ont commencé le match dimanche [against Man City] ne sera pas impliqué.

Davies discute de Nuno et Kane

Comme il est d’usage pour les compétitions de l’UEFA, un joueur s’est également adressé aux médias avant le match. Le défenseur Ben Davies a assumé ces fonctions dans ce cas.

Il a également parlé de Kane, décrivant son coéquipier comme l’un des meilleurs au monde et comme quelqu’un avec qui ils veulent naturellement toujours jouer après la fermeture de la fenêtre de transfert.

Davies a déclaré : « Il est probablement l’un des meilleurs attaquants du monde et il s’entraîne avec nous maintenant. Le reste n’est pas entre mes mains, mais bien sûr, vous voudriez qu’il fasse partie de l’équipe plutôt que d’en sortir.

L’international gallois en est maintenant à sa huitième saison avec Tottenham, pour qui il a joué sous les règnes de Mauricio Pochettino, Jose Mourinho et maintenant Nuno.

Interrogé sur son nouveau patron, Davies a déclaré : « Il a été très bon avec nous. La formation a été très bonne et rafraîchissante.

« Il y a une vraie complicité dans le groupe comme vous l’avez vu le week-end.

