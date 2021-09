Nuno commente les joueurs de Tottenham après la défaite de Crystal Palace

in



Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Le patron de Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, a suggéré que ses joueurs réalisaient les hauts et les bas du football en relation avec les problèmes de créativité.

Tottenham affronte Rennes en Ligue Europa Conférence ce soir.

Les fans des Spurs sont désespérés de voir une amélioration après une défaite lamentable 3-0 à Crystal Palace le week-end dernier.

Une victoire en France renforcerait l’ambiance avant le match de ce week-end contre Chelsea, mais Tottenham doit s’améliorer à l’avenir.

Le manque de créativité de Tottenham

Tottenham était si mauvais à Palace que Harry Kane n’a même pas eu de chance. Il n’a même pas réussi à toucher à l’intérieur de la boîte du Palais.

Tottenham a réussi à créer seulement deux coups. Palace avait une brise relative à l’arrière alors qu’ils se dirigeaient vers un drap propre.

Ce problème n’est pas nouveau non plus.

Tottenham a remporté ses trois premiers matchs de la saison, mais tous étaient 1-0.

Le but de Son Heung-min contre Manchester City était une belle frappe. Pourtant, la victoire sur les Wolves est venue d’un penalty de Dele Alli, et le coup franc de Son a battu tout le monde pour assurer la victoire sur Watford.

Tottenham n’a pas l’air particulièrement créatif à l’avenir. Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele n’ont pas vraiment joué cette saison, et Nuno devra peut-être bientôt faire appel à eux.

Photo de JUSTIN TALLIS/. via .

Nuno commente Tottenham

Nuno a maintenant été interrogé sur la créativité de Tottenham, et il pense que la réponse est simplement de continuer à s’entraîner et à travailler dur.

Tottenham ne peut pas exactement entrer sur le marché des transferts pour trouver un autre meneur de jeu avant janvier. Nuno par la suite n’a pas vraiment d’autre choix.

Nuno a déclaré à Football.London que ses joueurs réalisaient simplement les hauts et les bas du match.

Nuno a appelé ses joueurs de Tottenham à réagir correctement et à essayer de trouver des solutions pour aller de l’avant, à commencer par le match de ce soir contre Rennes.

“S’entraîner, s’entraîner, passer autant de temps que possible sur le terrain d’entraînement”, a déclaré Nuno. “Préparer les joueurs, essayer de trouver des solutions, puis leur donner le soutien et la confiance nécessaires pour concourir et essayer d’améliorer leurs performances.”

« Je ne connais pas d’autres recettes pour réussir. C’est un travail difficile. Le travail acharné et les garçons le font. Ils se rendent compte que dans le football, il y a des hauts et des bas et ce qui est important, c’est la façon dont vous y réagissez », a-t-il ajouté.

Photo de Sam Bagnall – WWFC/Wolves via .

