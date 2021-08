Nuno confirme l’absence de la star pour le choc de Watford alors que les discussions de sortie s’intensifient

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a confirmé que Tanguy Ndombele ne serait pas impliqué contre Watford ce week-end.

Les clubs signature d’enregistrement n’a pas joué du tout pendant la pré-saison ou les quatre premiers matchs de la campagne et aurait demandé à quitter le club. Cependant, il reste à voir si Éperons le laissera partir avant la date limite de la fenêtre de transfert de mardi.

Lorsqu’on lui a demandé si sa situation avait changé, Nuno a répondu : « Non, nous parlons hier et nous parlons la veille, Tanguy est avec nous.

« Il n’a pas été une option. Rien n’a vraiment changé.

Nuno a également parlé de l’avenir de Moussa Sissoko, qui a été pressenti pour rejoindre Watford.

Le Portugais a ajouté : « Jusqu’à présent, Moussa est un joueur des Spurs. Donc rien n’est fait, donc je n’ai pas grand-chose à ajouter là-dessus.

Joe Rodon et Cameron Carter-Vickers continuent d’être absents pour la visite des Hornets, Nuno confirmant : « On a fait la récupération avec les joueurs qui étaient sur le terrain. A fait une bonne séance d’entraînement et de préparation pour le match contre Watford. Joe a toujours des problèmes, Cameron de même.

Tottenham continue d’être lié à un certain nombre de joueurs avant la date limite de mardi. Cependant, Nuno gardait ses cartes près de sa poitrine par rapport à d’autres entrants potentiels.

Le patron des Spurs a ajouté: “Ce dont nous avons besoin et ce que nous pensons, nous le garderons entre nous.

« On parle, on voit, on analyse et puis il faut décider. Ce n’est pas facile de trouver les bons joueurs.

Pendant ce temps, une star de Tottenham en disgrâce pourrait être sur le chemin du retour en France après que les champions de Ligue 1 Lille ont été invités à faire un pas pour le joueur.

Fabrizio Romano a affirmé sur Twitter que l’arrière droit Serge Aurier sera une option pour Lille, si la cible d’Arsenal Zeki Celik quitte le club avant la date limite de transfert de mardi. Le journaliste respecté déclare qu’Aurier est considéré comme le remplaçant parfait de Celik.

L’international turc Celik a été lié à un transfert chez les Gunners. Cependant, il semblerait qu’un passage à l’équipe italienne de la Fiorentina soit plus probable pour le joueur de 24 ans.

Celik est évalué à 13 millions de livres sterling et a déjà été lié à Manchester United et Tottenham.

Mais Gianluca Di Marzio affirme que la Fiorentina est en pourparlers avancés avec Lille pour signer le défenseur.

Et, selon Romano, si Celik part, alors Aurier pourrait le remplacer au stade Pierre-Mauroy.

