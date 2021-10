Nuno déclare ce qui manque encore à Tottenham ; Son explique le troisième réveil final

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a affirmé que son équipe était toujours à la recherche d’un attribut vital, tandis que Son Heung-min a expliqué comment le troisième jeu final des Spurs a pu rebondir avec un bang.

Tottenham effacé leur récente mauvaise forme sur la scène nationale avec une victoire acharnée 2-1 contre Aston Villa. Son a volé la vedette, remportant deux passes décisives dans un affichage typiquement vivant et exubérant.

Alors qu’Aston Villa avançait à la recherche d’un égaliseur tard, Tottenham a créé une série d’occasions qui ont finalement été mendiantes.

Néanmoins, les hôtes semblaient beaucoup plus puissants dans le dernier tiers qu’ils ne l’avaient fait récemment, et les trois points les plus importants ont finalement été obtenus.

RAPPORT DE MATCH: Super Son ravage Aston Villa alors que Tottenham met fin aux derniers malheurs du troisième dans une victoire vitale

S’adressant à Sky Sports après le match, Nuno dit : « Bien, bien, bien. Nous avions besoin d’une victoire, mais d’une victoire bien méritée. Nous avons fait un bon match contre des adversaires coriaces. Important pour nous, les garçons et les fans. Nous avons bien réagi après avoir concédé et positif à bien des égards.

« Les garçons ont bien fait. Villa est une très bonne équipe avec la presse, il s’agissait donc de prendre des risques. Nos trois premiers étaient toujours au milieu. Ils ont bien joué.

Sur l’ouverture des Spurs conçue par Son et terminée par Pierre-Emile Hojbjerg, Nuno a déclaré: «Très bien fait, bon mouvement en possession et une belle finition.

«Plusieurs fois, nous avons concédé et sommes allés à plat, mais cette fois, l’équipe a bien fait. Nous avons raté des occasions de tuer le match.

“Tous les joueurs ont bien fait, nous avons des joueurs talentueux et quand ils sont confiants, ils sont imparables.”

Sur la performance d’Harry Kane qui a frôlé le but à plusieurs reprises, le Portugais a ajouté : « Il a très bien travaillé pour l’équipe. Il (le premier but) viendra.

Nuno a ensuite expliqué que malgré une période difficile, il pense toujours que son équipe manque “d’équilibre”.

“Nous sommes conscients que nous avons traversé un moment difficile”, a-t-il poursuivi. «Lorsque les joueurs gèlent et combinent, ils peuvent très bien faire. Nous devons trouver l’équilibre entre la partie défensive et offensive du jeu.

« C’est notre objectif, que pouvons-nous faire pour nous améliorer ? »

Son explique le dernier troisième réveil de Tottenham

L’attaquant de Tottenham, Son, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : “Cette victoire nous apporte beaucoup de bonne énergie et la façon dont nous avons joué aujourd’hui était différente. On en avait besoin surtout avant la trêve internationale. C’est un bon sentiment de gagner ce match et de partir.

«Nous avons essayé de jouer plus, c’est plus différent d’il y a quelques semaines. On a joué sans peur et on a pris du plaisir même quand on a perdu le ballon. Les trois derniers matchs étaient des défaites dont nous ne voulions pas et la confiance a baissé mais nous pouvons rebondir et remonter.

« À chaque match, j’essaierai de faire de mon mieux avec une énergie positive. J’ai obtenu deux passes décisives mais les gars étaient fantastiques. J’ai juste croisé le ballon et passé le ballon.

« Tout le monde est expérimenté, tout le monde veut gagner et prendre ses responsabilités. Nous devons garder cet état d’esprit. Quand on gagne ce n’est pas tout, c’est une longue saison et on recommence à zéro pour le prochain match.

