Nuno déclare que Tottenham a un plan en place pour faire face à la saga Harry Kane

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a déclaré que le club résoudrait son problème Harry Kane en interne plutôt que d’en parler publiquement.

L’attaquant ne s’est pas présenté pour les tests de pré-saison lundi et il est apparu plus tard qu’il était toujours en vacances en Floride alors qu’il tentait de forcer un déménagement à Manchester City. Il doit revenir au club plus tard cette semaine et devrait être condamné à une amende.

Éperons sont déterminés à garder leur homme vedette, à qui il reste trois ans de contrat et sans offre de City sur la table celui de Kane les options sont limitées.

Nuno, qui n’a pas encore parlé à Kane, a l’intention de garder l’entreprise en interne.

« Je ne vous en parlerai pas. Je suis désolé », a-t-il déclaré après que son équipe ait fait match nul 2-2 à Chelsea lors d’un match amical de pré-saison.

“Ce n’est pas que je ne veuille pas commenter, je pense que nous devrions discuter de toutes les questions relatives à Harry en interne, entre nous et essayer d’éviter toute sorte d’argument public ou de discussion à ce sujet.

« Nous, nous devons nous concentrer sur ce qui est important. Nous devons régler la situation mais entre nous.

« Nous résolvons la situation en interne avec le club. Parler et essayer de trouver une meilleure solution et une meilleure conclusion à cette situation.

Nuno a confirmé qu’il n’avait toujours pas parlé à Kane depuis sa nomination à la mi-juillet.

Il a ajouté: “La réponse que je vais vous donner est que je prévois de parler avec Harry bientôt. Je n’ai pas encore eu l’occasion.

Nuno a été prudent sur la question tout au long de sa conférence de presse et a déclaré que la pré-saison est difficile pour chaque équipe avec des joueurs qui reviennent tard après le devoir international cet été.

Il a déclaré: “Toute la pré-saison pour tous les clubs a été très difficile, je sais que c’est un aspect différent. L’absence de beaucoup de joueurs à cause des internationaux a rendu très difficile, un moment très difficile pour tous les managers d’essayer d’avoir tous les joueurs.

« Je sais que les circonstances sont différentes, mais cela a été très difficile pour tout le monde. »

PFA en attente si l’impasse Kane continue

Le nouveau directeur général Maheta Molango a déclaré que l’Association des footballeurs professionnels n’avait pas encore été invitée à s’impliquer. Cependant, ils seraient prêts à aider Kane si l’impasse continue.

« On ne nous a pas demandé (d’arbitrer). Mais évidemment, Harry est l’un de nos membres et nous aimerions pouvoir aider », a-t-il déclaré.

«Mais en fin de compte, nous sommes là si et quand cela est nécessaire. Il est important qu’ils (les joueurs) sachent que nous sommes ici et comment nous pouvons les soutenir. Nous ne sommes pas là pour forcer qui que ce soit.

« Ce que j’ai appris au fil du temps, c’est que vous devez faire attention à la façon dont vous faites une évaluation sans connaître les détails. Parfois, lorsque vous voyez un bâtiment de l’extérieur, c’est une chose et lorsque vous êtes à l’intérieur du bâtiment, c’est une autre chose.

« Donc en général, soyez très prudent avant d’émettre un avis sans connaître les détails. J’ai vu comment les gens ont écrit des trucs (à propos de moi) et je me suis dit « Eh bien, ce n’est pas exactement la vérité ».

« Je préfère ne pas avoir d’opinion sur une situation que je ne connais pas en profondeur.

