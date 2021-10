Le manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a salué la réponse de son équipe à passer par derrière contre Newcastle comme un grand pas en avant.

Les Spurs sont revenus de 1-0 pour gagner 3-1 dimanche et gâchez la fête des Magpies à St James’ Park. En effet, la nouvelle ère de Newcastle sous la direction de leurs propriétaires méga-riches a mal commencé avec la défaite.

Pourtant, le but de Callum Wilson après deux minutes était le juste dessert pour l’ambiance d’avant-match.

Mais après l’égalisation de Tanguy Ndombele, Harry Kane a porté le score à 2-1 et Son Heung-min a accru l’avance juste avant la pause. Une urgence médicale impliquant un supporter, désormais stable à l’hôpital, a suspendu la première mi-temps pour une période.

La victoire des Spurs est leur deuxième d’affilée après une forme inégale. De plus, ils ont tous deux été gagnés après avoir concédé un but clé, ce dont Nuno était fier dans son interview d’après-match.

« C’est un long processus, mais je pense qu’aujourd’hui nous avons fait un pas de plus en réagissant au but que nous avons concédé », a déclaré le manager à Sky Sports.

«Nous avons pu bien jouer, nous améliorer par rapport à notre précédente pause internationale qui était une perturbation.

« Les joueurs doivent jouer ensemble, donc je pense que plus nous passerons de temps sur le terrain d’entraînement, à créer des partenariats, plus nous nous améliorerons. »

En effet, les Spurs ont subi des revers majeurs avec les pauses internationales de cette saison. Cette fois, ils ont obtenu un sursis lorsqu’il est apparu que deux tests de coronavirus positifs étaient de faux positifs.

«C’était mauvais, mais nous l’avons très bien géré et les joueurs étaient vraiment professionnels et la façon dont nous réagissons. Ils ont fait du bon travail, un travail incroyable aujourd’hui.

Nuno a admis que son équipe « n’avait pas bien commencé », mais il a ajouté : « Au moment où nous avons commencé à le déplacer, nous avons créé beaucoup de problèmes pour Newcastle et avons trouvé des lacunes dans les petites poches. Ils ont bien joué et je suis vraiment fier d’eux.

Nuno salue Kane, Dier, Reguilon

KaneLe lob de Karl Darlow était son premier but de la saison en Premier League.

Nuno a déclaré: « Pour nous tous, fans, coéquipiers et le club, il est important que Harry marque.

« Mais Harry va au-delà de ce qu’il fait sur le terrain et de la façon dont il se comporte, nous sommes vraiment heureux qu’il ait obtenu le but qu’il mérite. »

Quant au supporter désormais stable à l’hôpital, le travail d’Eric Dier et de Sergio Reguilon a été crucial. En fait, ils ont remporté des prix communs d’homme du match pour avoir aidé à attirer l’attention sur la situation.

« C’était instinctif et nous avions besoin d’Eric Dier et de Regi, nous ne savions pas ce qui se passait de l’autre côté », a déclaré Nuno.

«Mais ils ont réagi et crédit à eux et crédit à l’arbitre, il a pris la bonne décision d’arrêter le match. Il n’y a rien de plus important que la vie humaine et nous savons qu’il est stable, c’est tellement bien.

Tottenham revient à l’action en Europa Conference League contre Vitesse Arnhem jeudi.

