Nuno dit que Tottenham a un joueur vraiment “incroyable”, mais il doit “s’améliorer”

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Nuno, a déclaré qu’il n’échangerait pas Harry Kane contre l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku, cité dans The Sun.

Kane débutera pour Tottenham et son collègue attaquant Lukaku s’alignera pour Chelsea dans le derby de Londres au Tottenham Hotspur Stadium dimanche.

Avant le match de Premier League, Nuno a fait l’éloge de Kane et a déclaré qu’il n’échangerait pas l’attaquant international anglais contre Lukaku.

Cependant, l’ancien patron des Wolverhampton Wanderers a déclaré que le joueur de 28 ans devait s’améliorer.

Le Sun cite Nuno au sujet de l’échange potentiel de Kane contre Lukaku : « Je n’envisage même pas cette option parce que c’est quelque chose à laquelle je ne pense pas – pour moi, cela n’a pas de sens. Harry est un joueur incroyable.

Le patron des Spurs a ajouté : « J’ai été impressionné par sa qualité et son talent. Je pense qu’il peut encore s’améliorer. Nous essayons de trouver les meilleurs niveaux de forme physique. Mais son dévouement a été énorme.

Harry Kane doit-il s’améliorer ?

Kane est l’un des meilleurs attaquants de la planète et est un buteur éprouvé.

Le joueur de 28 ans a marqué 166 buts en 248 apparitions en Premier League jusqu’à présent dans sa carrière.

Kane a souvent joué comme meneur de jeu ainsi qu’attaquant la saison dernière.

L’attaquant a marqué 23 buts et délivré 14 passes décisives en 35 matches de Premier League la saison dernière.

Maintenant, bien sûr, tous les footballeurs veulent s’améliorer et s’améliorer, et Kane saura qu’il peut encore faire plus.

Cependant, nous pouvons dire sans risque que Kane est l’article fini.

L’attaquant fait parfaitement son travail de marquer des buts.

Oui, Kane a du mal en ce moment, mais c’est parce qu’il n’a pas les chances et le service du milieu de terrain offensif.

