Nuno doit maintenant penser à faire une chose que Mourinho n’a jamais faite à Tottenham – Notre point de vue

Photo de Jack Thomas – WWFC/Wolves via .

S’il y a une chose que Nuno Espirito Santo a apprise de ses premières semaines chez les Spurs, c’est à quelle vitesse les choses peuvent changer dans le football.

Le patron de Tottenham a été nommé Manager du mois il y a un peu plus de quinze jours, et maintenant, tout d’un coup, il pourrait avoir un peu de mal après trois résultats choquants contre Crystal Palace, Chelsea et Arsenal.

Nuno est passé du sommet du monde à de graves problèmes potentiels, et il n’est pas la seule personne chez Spurs qui est actuellement au milieu d’une crise.

En effet, Harry Kane est au milieu d’une terrible forme en ce moment, et malheureusement, cela ne ressemble pas à un cas de malchance pour le skipper anglais.

Cela a peut-être quelque chose à voir avec son déménagement raté à Manchester City cet été, mais il faut dire que Kane ne ressemblait plus à lui-même ce week-end. Gary Neville a affirmé que l’attaquant ne semblait pas intéressé par le jeu, et pour être honnête, il est difficile de ne pas être d’accord avec ce point de vue.

Kane était bâclé, sa passe était hors de propos, menant au deuxième but d’Arsenal, et son langage corporel le faisait ressembler à un joueur qui ne voulait pas être sur le terrain.

La question qui doit maintenant être posée est si Kane ne peut pas se lever pour un derby du nord de Londres, à quels matchs participera-t-il ?

Ce devraient être les matchs qui comptent le plus pour Kane, mais il n’a pas pu prendre celui-ci par la peau du cou.

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Alors, quelle est la solution ? Nuno peut soit persévérer avec son soi-disant homme vedette et espérer qu’il revienne en forme, soit il peut prendre une mesure assez drastique et le laisser tomber.

À notre avis, Nuno doit penser à laisser tomber Kane maintenant. Il est en mauvaise forme et il a désespérément besoin d’un feu allumé sous lui.

Pour parler franchement, Kane doit se regarder longuement et durement dans le miroir, et Nuno le laissant tomber du onze de départ pourrait le forcer à réévaluer sa situation actuelle. Après tout, Kane n’a pas été lâché comme ça depuis longtemps – Jose Mourinho ne l’a jamais mis sur le banc pour un match de Premier League pendant son séjour au club.

Les Spurs ont également des options en attaque. Bryan Gil ressemblait à une étincelle brillante quand il est entré en jeu, tandis que Heung-Min Son pourrait facilement être utilisé comme numéro neuf, et après son brillant début de saison, il pourrait en fait être une meilleure option à ce stade.

Il serait drastique pour Nuno de laisser tomber le capitaine anglais, mais comme le dit le vieil adage, les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et c’est certainement un moment difficile pour Kane.

Photo de John Berry/.

