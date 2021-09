Nuno Espirito Santo admet être “préoccupé” après le spectacle d’horreur des Spurs à Selhurst Park

Nuno Espirito Santo a souligné les “obstacles” alors que son équipe de Tottenham a été martelée 3-0 par Crystal Palace à Selhurst Park samedi midi.

Les Spurs, qui ont commencé la journée en tête du classement, ont terminé deuxièmes de tout l’après-midi dans le sud de Londres alors que le patron portugais des Spurs, Nuno, a goûté à la défaite en Premier League pour la première fois.

Un certain nombre de joueurs de Tottenham ont eu des après-midi à oublier.

Leur cause n’a pas été aidée par l’expulsion de Japhet Tanganga 10 minutes après le début de la seconde mi-temps. Lui et Wilfried Zaha se sont affrontés, provoquant une énorme mêlée qui a vu la paire réservée. Et trois minutes plus tard, Tanganga a écopé de son deuxième carton jaune alors qu’il faisait une faute sur Jordan Ayew et était expulsé.

Les Spurs avaient déjà vu Eric Dier partir blessé. À peine 12 minutes après le début du match, leur seul défenseur central expérimenté s’est étiré pour atteindre une passe d’Hugo Lloris et est entré en collision avec un homme du Palace. Joe Rodon l’a remplacé.

Wilfried Zaha a donné l’avantage à Palace depuis le point de penalty à 14 minutes de la fin après que le remplaçant Ben Davies ait géré le centre de Conor Gallagher. Palace a porté le score à 2-0 au cours des 10 dernières minutes lorsque le sous-marin Edouard a marqué avec pratiquement sa première touche après son entrée en jeu, balayant le coin inférieur.

Edouard a ensuite sorti le ballon de ses pieds et a frappé à la maison via une touche de fléau d’Hugo Lloris pour boucler le score dans les arrêts de jeu.

« Nous ne regardons que le match. Nous avons eu beaucoup d’obstacles à surmonter », a déclaré Nuno. « Je pense que nous étions en contrôle du match en première mi-temps. Nous n’avons pas créé grand-chose, mais nous n’en avons pas permis trop.

“Nous avons parlé à la mi-temps et la perspective était de s’améliorer, mais cela ne s’est pas produit.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait apporté aucun changement, le patron des Spurs a déclaré: “Ils ne sont pas venus parce que je n’ai pas décidé de les amener. C’était le bon moment pour faire un remplaçant, mais ensuite nous sommes descendus à 10 hommes, nous devions donc équilibrer l’équipe.

Manque de créativité

Les Spurs ont vu Palace dominer la possession de 62 % à 38 % à Selhurst Park. Et bien que cela puisse être faussé par l’expulsion, les Spurs n’ont pas pu créer quoi que ce soit à l’avenir.

Ils n’ont réussi que trois tirs dont un cadré.

«C’est une grande préoccupation, nous avions suffisamment de qualité et de talent pour mieux jouer. Nous ne l’avons pas fait, crédit à Palace, ils étaient agressifs et ils n’ont pas accordé trop de temps au ballon.

«Nous avons perdu des duels, beaucoup, beaucoup de situations que je pense que nous devrions faire beaucoup mieux. En termes de jeu offensif, beaucoup d’améliorations sont nécessaires », a déclaré Nuno.

