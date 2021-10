Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que les problèmes de Tottenham ne sont pas dus aux ratés de l’attaquant Harry Kane, mais à toute son équipe collectivement après le démantèlement des Spurs par Manchester United samedi soir.

Un but brillant de Cristiano Ronaldo et des frappes d’Edinson Cavani et de Marcus Rashford en deuxième mi-temps ont vu United se diriger vers les points dans le nord de Londres et mettre plus de pression sur le patron portugais.

C’était une nuit misérable pour les Spurs dans le nord de Londres

Dans les deux abris, des managers faisaient face à la pression, Ole Gunnar Solskjaer se battant pour son travail après l’humiliation 5-0 du week-end dernier par Liverpool.

Mais comme cela a été le cas si souvent pendant son règne à United, son équipe a obtenu un résultat quand il en avait le plus besoin, tandis que l’équipe de Nuno s’est effondrée.

Et s’adressant à Sam Matterface de talkSPORT après l’affrontement, Nuno a déclaré qu’il comprenait la frustration des fans qui ont hué son côté et ont demandé aux supporters de rester avec l’équipe.

«Nous avons eu un mauvais. Nous n’avons pas bien performé aujourd’hui. il a dit.

« C’était une mauvaise performance. Nous avions le ballon mais pas les tirs cadrés et nous n’avons pas été précis sur la passe finale.

GETTY

Varane était impérieux à l’arrière et semblait faire face à Kane avec facilité

« Nous étions vulnérables, nous avons permis des contre-attaques et avons fait beaucoup de mal. »

Kane a été hué par certains fans des Spurs pendant le match pour son affichage inefficace, où il a souvent laissé tomber la possession, mais Nuno insiste sur le fait que les problèmes sont collectifs, pas dus à son attaquant.

« Depuis le début, nous subissons ces situations », a-t-il ajouté à propos du manque de puissance de feu de son équipe.

« Nous commençons bien les compétitions mais avec pas trop de tirs, c’est quelque chose que nous devons améliorer.

« Il ne s’agit pas d’un seul joueur. C’est un problème pour nous tous mais nous devons trouver des solutions, c’est pour cela que nous sommes là.

GETTY

Nuno a été bruyamment raillé tout au long de l’affrontement

L’ancien attaquant de Premier League Dean Ashton, qui a marqué 17 buts en 44 matches de Premier League pour Norwich de 2005 à 2006, est convaincu que le capitaine anglais ne veut pas être au club et n’a pas l’air heureux sous Nuno.

« Combien de fois avez-vous entendu cela, Harry Kane se faisant huer ? » il ajouta.

« Quand les attaquants commencent à avoir l’air désintéressés, c’est normalement parce que – et j’y suis allé – c’est parce que vous n’aimez pas ce que fait le manager, vous n’aimez pas la façon dont l’équipe joue, vous n’aimez pas ce que vous faites en formation.

«Trop de fois, j’ai regardé Kane et Heung-min Son et ils n’avaient pas l’air heureux.

« Ils n’avaient pas l’air d’avoir quoi que ce soit pour eux. Il n’y avait aucune idée, il n’y avait pas de plan sur la façon dont ils allaient revenir dans le match. Cela dépend du gestionnaire.