Nuno Espírito Santo déjà confronté à une crise défensive à Tottenham Hotspur

Nuno Espirito Santo est déjà confronté à un dilemme défensif à Tottenham Hotspur à quelques matchs seulement de son mandat, malgré ce qui a été un début prometteur.

L’entraîneur portugais a guidé les Spurs vers des victoires et des draps propres lors de leurs trois premiers matchs de Premier League, mais a vu leur record parfait de Premier League se terminer entre les mains de Crystal Palace.

Mais, une grande partie de l’attention d’Espírito Santo repose désormais sur une poignée de blessures, de suspensions et de règlements de quarantaine pour certains de ses défenseurs, ce qui pourrait mettre un gros coup à l’œuvre dans les prochains matches.

La paire sud-américaine a créé un problème initial pour Nuno

La majeure partie de la préparation du match à Selhurst Park pour les Spurs s’est concentrée sur leurs défenseurs sud-américains manquants Cristian Romero et Davinson Sanchez. Les deux hommes subissent tous deux un camp d’entraînement en Croatie avant de retourner à Londres plus tard ce mois-ci, après avoir passé des missions internationales respectivement avec l’Argentine et la Colombie.

Sanchez s’est imposé comme une option solide pour Espírito Santo en début de saison, formant un bon partenariat aux côtés d’Eric Dier au cœur de la défense.

Cependant, cela a été un peu plus difficile pour Romero, qui a rejoint le club avec un premier prêt d’Atalanta au cours de l’été. L’Argentin est arrivé dans le nord de Londres avec une blessure mineure et n’a joué qu’une minute de football en Premier League alors qu’il continue de renforcer la netteté des matchs.

Leur indisponibilité initiale pour le match du Palace a déjà créé un casse-tête pour Espírito Santo, qui a dû déplacer Japhet Tanganga au milieu, et finalement s’éloigner de l’arrière droit dans lequel il a excellé jusqu’à présent cette saison.

Tottenham perd deux options défensives supplémentaires dans la défaite du palais

La défaite 3-0 de Tottenham face à Patrick Vieira après la pause internationale leur a non seulement fait perdre leur record de 100% en championnat, mais aussi deux autres défenseurs dans ce qui était une performance assez désastreuse.

Les Spurs ont d’abord perdu Dier après seulement 12 minutes de procédure à Selhurst Park après qu’une passe capricieuse d’Hugo Lloris ait fait s’étirer le joueur de 26 ans. Il a subi un coup dur au tibia sur le tronçon pour battre Jordan Ayew au ballon lâche, ce qui l’a laissé dans une douleur considérable lors du retour au vestiaire.

Joe Rodon a remplacé Dier et a bien fait compte tenu des circonstances lors de sa première apparition de la saison, mais a vu son partenaire Tanganga expulsé pour une deuxième infraction à réserver à l’heure de jeu.

Ce fut un moment de folie pour le joueur de 22 ans, qui purgera désormais une suspension d’un match et n’a fait que s’ajouter à la liste croissante des absents de Nuno.

Dier et Tanganga ont tous deux fait des débuts de saison positifs et s’avéreront être de gros ratés pour les Spurs avant un rodage délicat, qui comprend un derby londonien contre les prétendants Chelsea.

Vers qui Espírito Santo peut-il se tourner avant le choc de Chelsea le week-end prochain ?

Il est très tôt pour prédire la gravité du problème de tibia de Dier, mais ce n’était pas bon signe de le voir boitiller mal hors du terrain vers le vestiaire.

En ce qui concerne le contingent sud-américain en Croatie, Espírito Santo a mentionné la semaine dernière que Sanchez et Romero retourneraient à Londres juste un jour avant le grand match contre Chelsea, ce qui mettra leur disponibilité sous un point d’interrogation.

L’entraîneur des Spurs pourrait cependant être contraint d’en jouer au moins un, Rodon étant actuellement le seul défenseur central reconnu disponible pour la sélection.

En dernier recours, le manager peut choisir de jouer Ben Davies au centre comme une option moins conventionnelle. Davies a déjà joué un rôle plus central sur la scène internationale avec le Pays de Galles, mais Espírito Santo aura probablement été rebuté à la suite d’une apparition plutôt chaotique contre Palace.

Il a été regrettable pour le nouveau patron que ces problèmes défensifs aient surgi en si peu de temps à Tottenham, mais ce n’est pas la première fois que le club voit l’équipe être décimée comme ça. Il devra trouver un plan pour négocier son chemin autour de ces revers pour que l’équipe joue au maximum de son potentiel.

